Chloe Loughnan yeni sevgilisi Kaan Kalyon ile böyle yakalandı

Chloe Loughnan ile aşk yaşadığı iddia edilen Kaan Kalyon magazin gündemine oturdu. İrlandalı model Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturduğu şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğni geçtiğimiz yıl tek celsede bitirmişti. Bir süredir yalnız olan olduğu bilinen modelin iş insanı Kaan Kalyon ile ilişki yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi Seçil Gür ile görüntülenmesinin ardından Chloe Loughnan'ın da Kaan Kalyon ile ilişkisinden ilk fotoğraf geldi.