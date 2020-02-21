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Burcu Esmersoy'un yalnızlığı kısa sürdü! İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi
Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube kanalına ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi üzmüştü. Küçük yaşta babasından şiddet gördüğünü anlatan Esmersoy, yaşadığı bu travmalar nedeniyle evliliklerini yürütemediğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Berk Suyabatmaz ile evliliğini noktalayan Esmersoy'un yalnızlığı ise kısa sürdü. Burcu Esmersoy'un yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Günaydın yazarı Bülent Cankurt "Hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var!" dediği yazısında aşk bombasını patlattı. Peki Burcu Esmersoy'un yeni aşkı kim? İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi Vakko'nun veliahdı Allan Hakko...
Giriş Tarihi: 21.02.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 13:39
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