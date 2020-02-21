Burcu Esmersoy'un yalnızlığı kısa sürdü! İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi

Geçtiğimiz günlerde ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi üzen Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı. Anne ve babasından şiddet gördüğünü ve kötü bir çocukluk geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un "Babam beni 3-4 yaşında bir çocukken, tuvalete kapatıp hortumla döverdi. Annem ise başka bir evlilik yaptığı için ona teyze dememi istedi. Bir kez yanlışlıkla 'Anne' dedim, beni tokatladı. Hayatımda babamla ilgili sorunları hâlâ çözemedim." sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

