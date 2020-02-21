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Burcu Esmersoy'un yalnızlığı kısa sürdü! İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi

Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube kanalına ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi üzmüştü. Küçük yaşta babasından şiddet gördüğünü anlatan Esmersoy, yaşadığı bu travmalar nedeniyle evliliklerini yürütemediğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Berk Suyabatmaz ile evliliğini noktalayan Esmersoy'un yalnızlığı ise kısa sürdü. Burcu Esmersoy'un yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Günaydın yazarı Bülent Cankurt "Hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var!" dediği yazısında aşk bombasını patlattı. Peki Burcu Esmersoy'un yeni aşkı kim? İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi Vakko'nun veliahdı Allan Hakko...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 13:39
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Burcu Esmersoy'un yalnızlığı kısa sürdü! İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi

Geçtiğimiz günlerde ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalarla herkesi üzen Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı. Anne ve babasından şiddet gördüğünü ve kötü bir çocukluk geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un "Babam beni 3-4 yaşında bir çocukken, tuvalete kapatıp hortumla döverdi. Annem ise başka bir evlilik yaptığı için ona teyze dememi istedi. Bir kez yanlışlıkla 'Anne' dedim, beni tokatladı. Hayatımda babamla ilgili sorunları hâlâ çözemedim." sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Burcu Esmersoy'un yalnızlığı kısa sürdü! İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi

Özel hayatında ve yaptığı evliliklerde bu sorunları hala yaşadığını söyleyen güzel manken, gönlünü Vakko'nun veliahdı Allan Hakko'ya kaptırdı. Haberi Günaydın yazarı Bülent Cankurt duyurdu. Cankurt "Hepimizin içini burkan güzel sunucu Burcu Esmersoy ile ilgili bu kez 'mutlu' bir haberim var!" dedi. İşte Bülent Cankurt'un o yazısı...

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Burcu Esmersoy'un yalnızlığı kısa sürdü! İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi

2015'TE BOŞANDI

Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan, 2010'da evlendiği Azer Polat'tan 2015'te boşanan Allan Hakko ile Burcu Esmersoy aşkı nasıl başladı bilmiyorum ama geçen hafta ilişkinin adını koyan aşıklar pek bir mutluymuş.

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Burcu Esmersoy'un yalnızlığı kısa sürdü! İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi

Sonunda aradığı aşkı bulduğu söylenen Burcu Esmersoy'un mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Umarım, birbirlerine çok yakışan Burcu Esmersoy ile Allan Hakko'nun mutlulukları daim olur.

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Burcu Esmersoy'un yalnızlığı kısa sürdü! İşte Burcu Esmersoy’un yeni sevgilisi

Allan Hakko kimdir?

Burcu Esmersoy ile yaşadığı aşkla adını duyuran Allan Hakko, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Magazin dünyası bu aşk haberi ile çalkalanırken Allan Hakko'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Allan Hakko kimdir? Allan Hakko boyu kaç, kilosu kaç, aslen nereli, sevgilisi kimdir? İşte Allan Hakko ile ilgili merak edilenler…