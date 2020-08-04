Cedi Osman’la aşk yaşayan Ebru Şahin’in makyajsız haline beğeni yağdı

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu olan Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman'la yaşadığı aşkla gündeme damga vurdu. Geçtiğimiz haftalarda el ele kameralar karşısına geçerek aşklarını ilan eden Cedi Osman ve Ebru Şahin, son günlerin en çok konuşulan isimleri oldu. Çeşme'deki tatillerine devam eden ikili paylaştıkları fotoğraflarla magazin gündemine otururken Ebru Şahin'in makyajsız hali olay oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de izleyicilerin gönlünde taht kuran Ebru Şahin, doğal güzelliğiyle de takipçilerinden tam not almayı başardı.