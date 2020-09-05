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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk dizisi bu yazın en dikkat çeken yapımlarından biri olurken dizinin oyuncuları da en çok konuşulan oyunculardan oldu. Dizide Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide gastronomi eğitimi alan Yasemin kararlı, sert, tuttuğunu koparan, haksızlığa gelemeyen bir kızı canlandıran Deniz, oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Nilay Deniz'in özel hayatını mercek altına alanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Nilay Deniz'in boyu...

Giriş Tarihi: 05.09.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 17:23
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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz herkesi şaşırttı!

Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Nilay Deniz, özel hayatıyla merak konusu oldu. Deniz hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun boyunu merak etti. İşte Nilay Deniz başta olmak üzere birçok ünlü ismin boyu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz herkesi şaşırttı!

ENGİN AKYÜREK 187 CM

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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz herkesi şaşırttı!

ARAS BULUT İYNEMLİ 183 CM

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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz herkesi şaşırttı!

HAZAL SUBAŞI 166 CM

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Çatı Katı Aşk’ın Yasemin’i Nilay Deniz herkesi şaşırttı!

NEJAT İŞLER 183 CM