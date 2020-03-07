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Cannes Film Festivali’nde koronavirüs paniği! İptal olabilir
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Cannes Film Festivali'ni de etkiledi. Her yıl dünya yıldızlarının katılımıyla gerçekleşen ödül töreni bu yıl gerçekleşmeyebilir. Salgın nedeniyle Fransa hükümetinin 5 binden fazla kişinin aynı yerde bir araya gelmesini 31 Mayıs'a kadar yasaklaması, 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali'nin ertelenmesine neden olabilir.
Giriş Tarihi: 07.03.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 13:00
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