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Cannes Film Festivali’nde koronavirüs paniği! İptal olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Cannes Film Festivali'ni de etkiledi. Her yıl dünya yıldızlarının katılımıyla gerçekleşen ödül töreni bu yıl gerçekleşmeyebilir. Salgın nedeniyle Fransa hükümetinin 5 binden fazla kişinin aynı yerde bir araya gelmesini 31 Mayıs'a kadar yasaklaması, 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali'nin ertelenmesine neden olabilir.

Giriş Tarihi: 07.03.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 13:00
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Cannes Film Festivali’nde koronavirüs paniği! İptal olabilir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran koronavirüs, 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali'ni de etkileyebilir.

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Cannes Film Festivali’nde koronavirüs paniği! İptal olabilir

Korona salgınının önüne geçmek için 5 binden fazla kişinin aynı yerde bir araya gelmesini yasaklayan Fransa hükümeti, bu yasağı 31 Mayıs'a kadar uzattı. Böylelikle festival tarihinde ertelemeye gidilmesi gündeme geldi.

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Cannes Film Festivali’nde koronavirüs paniği! İptal olabilir

Cannes Film Festivali sözcüsü ise, hem Cannes Film Festivali'nde hem de festival kapsamında düzenlenen Cannes Film Market'te aynı anda tek bir yerde 5 bin kişinin bir araya gelmediğini, bu yüzden bu yasağın festivali etkilemeyeceğini belirtti.

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Cannes Film Festivali’nde koronavirüs paniği! İptal olabilir

Ancak bu yasak kararıyla birlikte yerel yönetimlere gerekli gördükleri takdirde 5 bin kişiye ulaşmayan etkinlikleri de yasaklamaya yetkisinin verilmiş olması, Cannes Film Festivali'nin de bu karardan etkilenebileceğini gösteriyor.

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Cannes Film Festivali’nde koronavirüs paniği! İptal olabilir

Bu noktada festivali gerçekleştirip gerçekleştirmeme kararı Cannes şehrinin yönetimine bağlı.