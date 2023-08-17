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Haberler Galeri Canım Kardeşim filmi ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral sırra kadem basmıştı! Son halini gören şaştı kaldı

Canım Kardeşim filmi ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral sırra kadem basmıştı! Son halini gören şaştı kaldı

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan Canım Kardeşim konusuyla milyonları ağlatırken filmin çocuk yıldızı Kahraman Kıral kendisine hayran bırakmıştı. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla hafızalara kazınan çocuk yıldız, 1976 yılında sırra kadem basmıştı. Unutulmaz film Canım Kardeşim'in çocuk yıldızının son halini görenler şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 12:33
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Canım Kardeşim filmi ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral sırra kadem basmıştı! Son halini gören şaştı kaldı

Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerini paylaştığı Ertem Eğilmez'in 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filmi adeta milyonları ağlatmıştı.

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Canım Kardeşim filmi ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral sırra kadem basmıştı! Son halini gören şaştı kaldı

Filmde parasızlığa rağmen keyifli bir yaşam sürdüren bir ailenin küçük kardeşlerinin kan kanseri olduğunu öğrenmelerinin ardından yaşadıkları anlatılıyordu.

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Canım Kardeşim filmi ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral sırra kadem basmıştı! Son halini gören şaştı kaldı

Filmin çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Çocuk oyuncu olarak Yeşilçam'da 14 filmde rol alan Kahraman Kıral bu filmdeki oyunculuğu ile büyük beğeni toplamıştı.

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Canım Kardeşim filmi ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral sırra kadem basmıştı! Son halini gören şaştı kaldı

Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan ünlü isim daha sonra sinemayı bıraktı.

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Canım Kardeşim filmi ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral sırra kadem basmıştı! Son halini gören şaştı kaldı

1976 yılında oyunculuğu bırakmasının ardından sırra kadem basan Kıral, daha sonra mobilya sektörüne girip ticarete atıldı.