17 Ağustos 2023, Perşembe
Canım Kardeşim filmi ile milyonları ağlatan Kahraman Kıral sırra kadem basmıştı! Son halini gören şaştı kaldı
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından olan Canım Kardeşim konusuyla milyonları ağlatırken filmin çocuk yıldızı Kahraman Kıral kendisine hayran bırakmıştı. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla hafızalara kazınan çocuk yıldız, 1976 yılında sırra kadem basmıştı. Unutulmaz film Canım Kardeşim'in çocuk yıldızının son halini görenler şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 17.08.2023 12:27 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 12:33
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