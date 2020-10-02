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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Can Yaman sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Rol arkadaşı Özge Gürel'le aralarında yakaladıkları uyumla da dikkatleri üzerine çeken Can Yaman'ın özel hayatını mercek altına alanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Can Yaman'ın gerçek mesleği...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 17:13
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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Can Yaman'ın özel hayatını mercek altına alanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Can Yaman ve birçok ünlü ismin gerçek mesleği…

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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

RAFET EL ROMAN

Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

SERDAR ORTAÇ

Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

NURİ ALÇO

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Nuri Alço, oyunculuğa adım atmadan önce ilaç mümessili olarak çalışıyordu.

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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

FAHRİYE EVCEN

İstanbul'a geldiği bir yaz Oya Aydoğan tarafından keşfedilerek oyunculuğa başlayan Fahriye Evcen, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. İstanbul'a yerleşmesinin ardından Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun oldu.