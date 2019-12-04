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Can Yaman'dan üst üste tepki çeken açıklamalar! Can Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Can Yaman, İspanya'da katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği skandal sözlerle gündeme geldi. Erkenci Kuş dizisinde başrol oynayan oyuncu seyircinin, "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" şeklindeki sorusuna, "Arkada odaya geçelim, gösteriyim" şeklinde yanıt verdi. Yaman, tercümanın, 'Çevireyim mi?' sözlerine ise, "Hayır" dedi. Yaman'ın sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kişi ünlü oyuncunun özgeçmişini araştırıyor. Peki, Can Yaman nereli, kaç yaşında? İşte "Can Yaman kimdir?" sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 11:53
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Can Yaman'dan üst üste tepki çeken açıklamalar! Can Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Can Yaman'ın İspanya seyahati olay oldu. Havalimanında izdihamla karşılanan oyuncu önce, Kıvanç Tatlıtuğ'a göndermede bulundu. Bu sözleri ile uzun süre konuşulan Yaman, bu kez de katıldığı televizyon programındaki skandal açıklaması ile gündeme geldi. Yama İspanya'da katıldığı programda seyircinin, "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" şeklindeki sorusuna, "Arkada odaya geçelim, gösteriyim" şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama Twitter'da günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Menajeri Yaman'ın açıklamasını savunurken, binlerce kişi oyuncunun özgeçmişini araştırmaya başladı. Peki, Can Yaman kimdir? İşte yaşananlar ve detaylar...

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Can Yaman'dan üst üste tepki çeken açıklamalar! Can Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında?

SKANDAL SÖZLER

Bir kadın hayranı Can Yaman'a İspanyolca "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin" diye sordu.

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Can Yaman'dan üst üste tepki çeken açıklamalar! Can Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim" yanıtını verdi. Yaman'ın verdiği cevap karşısında şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi" diye sordu.

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Can Yaman'dan üst üste tepki çeken açıklamalar! Can Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında?

MENAJERİNDEN SAVUNMA

Gülerek karşılık veren Yaman ise "Hayır" dedi. Can Yaman'ın menajeri tepkiler üzerine "Tamamen anlık gelişen espri. Zaten orada tercüman dâhil dört kişi Türkçe biliyor. Sonrada zaten çevirme diyor. 2.5 saatlik söyleşinin içinden 30 saniyelik bu anı alıp yayınlamakta ne kadar etik, bir şey diyemiyoruz.

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Can Yaman'dan üst üste tepki çeken açıklamalar! Can Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Can Yaman o röportajda 2.5 saat konuşuyor ve Hollywood'dan sonra Türk dizi ve filmlerinin dünyadaki başarısını çekimlerin zorluklarını ve emekleri anlatıyor. Diğer iki dizisi de İspanya'ya satıldı ve o hafta İspanya'da sosyal medyada bir numaraydı. Ama bunlar neden hiç konuşulmuyor" açıklamasını yaptı.