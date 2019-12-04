Can Yaman'dan üst üste tepki çeken açıklamalar! Can Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Can Yaman'ın İspanya seyahati olay oldu. Havalimanında izdihamla karşılanan oyuncu önce, Kıvanç Tatlıtuğ'a göndermede bulundu. Bu sözleri ile uzun süre konuşulan Yaman, bu kez de katıldığı televizyon programındaki skandal açıklaması ile gündeme geldi. Yama İspanya'da katıldığı programda seyircinin, "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" şeklindeki sorusuna, "Arkada odaya geçelim, gösteriyim" şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama Twitter'da günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Menajeri Yaman'ın açıklamasını savunurken, binlerce kişi oyuncunun özgeçmişini araştırmaya başladı. Peki, Can Yaman kimdir? İşte yaşananlar ve detaylar...