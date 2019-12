Can Yaman'dan üst üste tepki çeken açıklamalar! Can Yaman kimdir, nereli, kaç yaşında?

Can Yaman, İspanya'da katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği skandal sözlerle gündeme geldi. Erkenci Kuş dizisinde başrol oynayan oyuncu seyircinin, "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" şeklindeki sorusuna, "Arkada odaya geçelim, gösteriyim" şeklinde yanıt verdi. Yaman, tercümanın, 'Çevireyim mi?' sözlerine ise, "Hayır" dedi. Yaman'ın sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kişi ünlü oyuncunun özgeçmişini araştırıyor. Peki, Can Yaman nereli, kaç yaşında? İşte "Can Yaman kimdir?" sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 11:53