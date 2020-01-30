30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Can Yaman'dan bir libido açıklaması daha!

Başrolünde yer aldığı 'Erkenci Kuş' dizisinin İspanya'da yakaladığı başarının ardından peş peşe skandal açıklamalar yapan Can Yaman, 21 günlük askerlik görevini tamamlayıp İstanbul'a geri döndü. Kendisine yöneltilen eleştirilere sessiz kalan Can Yaman, konuşulanlara ilk kez cevap verdi. Libido açıklamasıyla ilgili konuşan Yaman, 'Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum, hata insanlara mahsus' dedi. İşte Can Yaman'ın yaptığı o açıklama...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 14:48
  • 1
  • 11
Can Yaman'dan bir libido açıklaması daha!

İspanya'da kadın hayranına verdiği skandal cevap ve 'libido' açıklaması ile eleştiri oklarının hedefinde yer alan Can Yaman, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay bedelli askerlik yapmak üzere İzmir'deki birliğine teslim olan Yaman, tezkeresini aldı ve İstanbul'da görüntülendi.

  • 2
  • 11
Can Yaman'dan bir libido açıklaması daha!

Yaman kendisine gelen eleştirilere ilk kez yanıt verdi.

  • 3
  • 11
Can Yaman'dan bir libido açıklaması daha!

2. Sayfa'ya konuşan ünlü oyuncu şunları söyledi:

Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Libido kelimesi çok farklı yerlere giden bir kelimeymiş. Ders çıkarmış oldum. Hata insanlara mahsus... Ben o kelimeyi daha geniş ve kapsamlı bir anlamda kullanmak istemiştim.

  • 4
  • 11
Can Yaman'dan bir libido açıklaması daha!

Dizide aşkı inandırıcı kılan, kimya, enerji ve uyumdan bahsetmek istemiştim ama konu çok farklı yerlere gitti. Bu kadar dallanıp budaklanacağı hiç tahmin etmedim. Dikkat etmem gerekirmiş.

  • 5
  • 11
Can Yaman'dan bir libido açıklaması daha!

Can Yaman öncelikle, dizilerinin İspanya'da izlenmesi üzerine Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, "Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten" şeklinde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu.