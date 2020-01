Can Yaman'dan bir libido açıklaması daha!

Başrolünde yer aldığı 'Erkenci Kuş' dizisinin İspanya'da yakaladığı başarının ardından peş peşe skandal açıklamalar yapan Can Yaman, 21 günlük askerlik görevini tamamlayıp İstanbul'a geri döndü. Kendisine yöneltilen eleştirilere sessiz kalan Can Yaman, konuşulanlara ilk kez cevap verdi. Libido açıklamasıyla ilgili konuşan Yaman, 'Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum, hata insanlara mahsus' dedi. İşte Can Yaman'ın yaptığı o açıklama...