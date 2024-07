Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi...

Ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerine uzun bir süre önce taşındığı İtalya'da devam ediyor. Dolunay ve Erkenci Kuş gibi Türk dizileriyle tanınan Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile yaşadığı ilişkiyle magazin basınının sıkça gündemine gelmişti. Ancak beklenmedik bir şekilde ilişkileri ayrılıkla sonuçlanmıştı. Daha sonra adı Francesca Chillemi ile aşk dedikodularına karışan Yaman, gönlünü şimdi de başka birine kaptırdı. Peki Can Yaman sevgilisi kimdir? İşte o isim...