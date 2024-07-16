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Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi...

Ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerine uzun bir süre önce taşındığı İtalya'da devam ediyor. Dolunay ve Erkenci Kuş gibi Türk dizileriyle tanınan Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta ile yaşadığı ilişkiyle magazin basınının sıkça gündemine gelmişti. Ancak beklenmedik bir şekilde ilişkileri ayrılıkla sonuçlanmıştı. Daha sonra adı Francesca Chillemi ile aşk dedikodularına karışan Yaman, gönlünü şimdi de başka birine kaptırdı. Peki Can Yaman sevgilisi kimdir? İşte o isim...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 10:29 Güncelleme: 16.07.2024 10:31
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Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi...

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Can Yaman, "Erkenci Kuş" ve "Dolunay" gibi yapımlarda başrol oynadı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi...

Ünlü oyuncu, bir süre önce İtalya'ya taşınarak kariyerine burada devam etmeye karar verdi. İtalyan spiker Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla sık sık magazin manşetlerini süsleyen oyuncunun bu ilişkisi beklenenin aksine evlilikle değil ayrılıkla sonuçlandı.

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Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi...

Daha sonra adı Francesca Chillemi ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncunun yeni sevgilisi ortaya çıktı.

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Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi...

Can Yaman'ın, önceki ilişkilerinde Diletta Leotta ve Francesca Chillemi ile yaşadığı romantik ilişkilerin ardından, bu kez gönlünü dans hocasına kaptırdığı öne sürüldü.

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Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi...

Can Yaman'ın şimdi de dans eğitmeni Mariagiulia Venanzi ile birlikte olduğu iddia edilirken ünlü çiftin bir gece kulübünde Venanzi ile dudak dudağa görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.