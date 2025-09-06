06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı

Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı

atv'nin fenomen dizisi "Can Borcu", ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni bölüm öncesinde, Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal'ın özel hayatı da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncunun evli olup olmadığı merak konusu olurken, 14 yıldır evli olduğu eşi, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu

Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:12
Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı

atv'nin sevilen dizisi "Can Borcu"nda sezon finalinde yaşanan patlamanın ardından izleyiciler, Mehmet karakterinin hayatını kaybettiğini düşünmüştü. Ancak yeni sezonda işler tamamen değişiyor.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı

6 Eylül'de (bu akşam) ekrana gelecek yeni bölümde, Musluoğlu ailesi hem cenazenin yarattığı sarsıntıyı yaşayacak hem de gizli bir komployla yüzleşmek zorunda kalacak.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı

Yeni öncesi ise oyuncunun hayatı da yakın takibe alındı. Asıl çıkışını Tuba Büyüküstün'le başrolü paylaştığı 'Ihlamurlar Altında' dizisi ile gerçekleştiren yakışıklı oyuncu, bugüne dek birçok projede yer aldı.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı

Oyuncu hakkında en çok merak edilen detay ise evli olup olmadığı oldu. İnal, kariyerindeki başarısının ardında özel hayatındaki mutluluğunu da saklamıyor.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı

Yakışıklı oyuncu, 2011 yılında Melis Tüysüz ile dünyaevine girdi. 2012 yılında ise Çınar adında bir oğulları oldu.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı

İnal'ın eşi Melis Tüysüz, zarafeti ve güzelliğiyle zaman zaman sosyal medyada dikkatleri üzerine çekiyor.

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı

Bülent İnal ve eşi

Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı

Bülent İnal ve eşi