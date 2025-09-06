06 Eylül 2025, Cumartesi
Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'ın eşi Melis zarafetiyle sosyal medyayı salladı
atv'nin fenomen dizisi "Can Borcu", ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni bölüm öncesinde, Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal'ın özel hayatı da izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Yakışıklı oyuncunun evli olup olmadığı merak konusu olurken, 14 yıldır evli olduğu eşi, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:12