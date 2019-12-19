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Buse Varol’un eşi Alişan sünnet fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Alişan Buse Varol çifti bu sefer yıllar öncesine ait fotoğrafla magazin gündemine oturdu. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en çok takip edilen çifti olan Alişan ve Buse Varol sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyordu. Çift bu kez Alişan'ın sünnet düğününe ait fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Twitter'da paylaşılan fotoğrafta çok Bülent Ersoy'unda yer alması fotoğrafa olan ilgiyi arttırdı.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 17:24
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Buse Varol’un eşi Alişan sünnet fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz yıl güzel oyuncu Buse Varol'la dünyaevine giren ünlü şarkıcı Alişan, bu defa mutlu evlilik hayatıyla değil, geçmişte yer aldığı bir fotoğraf karesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Buse Varol’un eşi Alişan sünnet fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Twitter'da paylaşılan ve Alişan'ın sünnet düğünü olduğu iddia edilen fotoğrafta, sünnetçi Kemal Özkan ve diva Bülent Ersoy da yer alıyordu.

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Buse Varol’un eşi Alişan sünnet fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Elinden geçen çocukların sonralarda şöhrete kavuştuğunu söyleyen Kemal Özkan, yalnızca Alişan'ı değil, Mustafa Sandal ve Hakan Ural'ı da sünnet ettiğini söyleyerek, ''Biz kestik mi evvelallah tam keseriz. Bir gün gelecek, meclisin kapıcısından cumhurbaşkanına kadar herkes benim sünnet ettiğim çocuklardan oluşacak. Çünkü ben zengin fakir ayrımı yapmıyorum'' demişti.

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Buse Varol’un eşi Alişan sünnet fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

İşte Alişan'ın sünnet düğününe ait o fotoğraf...

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Buse Varol’un eşi Alişan sünnet fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Mine Tugay, Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Şeniz karakteriyle etkili bir performans sergiledi. Usta oyuncu Mine Tugay performansıyla dikkat çekerken, özel hayatıyla da gündeme geldi. Yaşı ilerledikçe adeta gençleşen Mige Tugay, bu kez çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.