Buse Varol’un eşi Alişan sünnet fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı
Alişan Buse Varol çifti bu sefer yıllar öncesine ait fotoğrafla magazin gündemine oturdu. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en çok takip edilen çifti olan Alişan ve Buse Varol sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyordu. Çift bu kez Alişan'ın sünnet düğününe ait fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Twitter'da paylaşılan fotoğrafta çok Bülent Ersoy'unda yer alması fotoğrafa olan ilgiyi arttırdı.
Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:17Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 17:24