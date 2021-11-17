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Burcu Özberk'in güneşlenme pozu sosyal medyayı salladı! Dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi

Burcu Özberk son pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. Güneşin Kızları adlı diziyle adını duyuran güzel oyuncu son yılların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özberk, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Son olarak 'Güneşlendim' notuyla fotoğraflar paylaşan Burcu Özberk, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 17.11.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 13:10
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Burcu Özberk’in güneşlenme pozu sosyal medyayı salladı! Dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi

Güneşin Kızları dizisiyle yıldızının parlamasının ardından son yılların en popüler isimlerinden olan Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Burcu Özberk’in güneşlenme pozu sosyal medyayı salladı! Dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi

31 yaşında olan güzel oyuncu, son olarak 'Güneşlendim' notuyla fotoğraflar paylaştı. Adeta sosyal medyayı sallayan Özberk, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Burcu Özberk’in güneşlenme pozu sosyal medyayı salladı! Dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi

İşte o pozları…

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Burcu Özberk’in güneşlenme pozu sosyal medyayı salladı! Dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi
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Burcu Özberk’in güneşlenme pozu sosyal medyayı salladı! Dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi