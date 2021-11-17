Burcu Özberk'in güneşlenme pozu sosyal medyayı salladı! Dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni geldi

Burcu Özberk son pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. Güneşin Kızları adlı diziyle adını duyuran güzel oyuncu son yılların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özberk, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Son olarak 'Güneşlendim' notuyla fotoğraflar paylaşan Burcu Özberk, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.