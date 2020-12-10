10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Burcu Özberk Murat Kazancıoğlu aşkından ilk fotoğrafı geldi!

Burcu Özberk Murat Kazancıoğlu aşkından ilk fotoğrafı geldi!

Geçtiğimiz yaz Bodrum'da tanışan Burcu Özberk ve işletmeci Murat Kazancıoğlu aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarını gözlerden uzakta yaşayan çiftten ilk fotoğraf geldi. Özberk, Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 09:38
  • 1
  • 89
Burcu Özberk Murat Kazancıoğlu aşkından ilk fotoğrafı geldi!

Burcu Özberk, geçtiğimiz yaz sonunda yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda objektiflerimize takıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 89
Burcu Özberk Murat Kazancıoğlu aşkından ilk fotoğrafı geldi!

Birlikteliklerini gözden uzak yaşayan çifte, Sibirya kurdu cinsi köpekleri de eşlik etti.

  • 3
  • 89
Burcu Özberk Murat Kazancıoğlu aşkından ilk fotoğrafı geldi!

İkili, 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirip, göl kenarında mola verdi.

  • 4
  • 89
Burcu Özberk Murat Kazancıoğlu aşkından ilk fotoğrafı geldi!

Muhabirimizi fark edince şaşkınlık yaşayan çiftten oyuncunun, bu sırada Kazancıoğlu'nun köpeğini kontrol etmekte zorlandığı görüldü.

  • 5
  • 89
Burcu Özberk Murat Kazancıoğlu aşkından ilk fotoğrafı geldi!

30 yaşındaki güzel ile sevgilisi, sorulara ise cevap vermeyerek, sessiz kalmayı tercih ettiler.