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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Burcu Özberk Murat Kazancıoğlu aşkından ilk fotoğrafı geldi! Burcu Özberk Murat Kazancıoğlu aşkından ilk fotoğrafı geldi!
Geçtiğimiz yaz Bodrum'da tanışan Burcu Özberk ve işletmeci Murat Kazancıoğlu aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarını gözlerden uzakta yaşayan çiftten ilk fotoğraf geldi. Özberk, Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.
Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 09:38
Burcu Özberk, geçtiğimiz yaz sonunda yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda objektiflerimize takıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birlikteliklerini gözden uzak yaşayan çifte, Sibirya kurdu cinsi köpekleri de eşlik etti.
İkili, 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirip, göl kenarında mola verdi.
Muhabirimizi fark edince şaşkınlık yaşayan çiftten oyuncunun, bu sırada Kazancıoğlu'nun köpeğini kontrol etmekte zorlandığı görüldü.
30 yaşındaki güzel ile sevgilisi, sorulara ise cevap vermeyerek, sessiz kalmayı tercih ettiler.