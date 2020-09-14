Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı!

2018 yılında Burcu Esmersoy ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre evli kalan Berk Suyabatmaz boşanmanın hemen ardından Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce bu ilişkisini de sonlandıran Suyabatmaz, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı.