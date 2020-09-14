14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı!

Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı!

2018 yılında Burcu Esmersoy ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre evli kalan Berk Suyabatmaz boşanmanın hemen ardından Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce bu ilişkisini de sonlandıran Suyabatmaz, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı.

Giriş Tarihi: 14.09.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 09:07
  • 1
  • 5
Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı!

Burcu Esmersoy ile boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Berk Suyabatmaz, bu kez de oyuncu Cansu Melis Karakuş ile eğlence çıkışı görüntülendi

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 5
Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı!

2014 TÜRKİYE GÜZELİ

İş adamı Berk Suyabatmaz, gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı! Burcu Esmersoy ile evlenip boşanan Suyabatmaz, ardından oyuncu Berrak Tüzünataç ile sekiz ay beraber olmuştu.

  • 3
  • 5
Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı!

İş adamı, bu kez 2014 Türkiye güzeli Cansu Melis Karakuş ile aşk yaşamaya başladı.

  • 4
  • 5
Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı!

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Suyabatmaz, Karakuş ile Bebek Otel'deydi. Mekandan 02.00'de çıkan ikiliye, bir kadın arkadaşları eşlik etti. Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Karakuş, eliyle yüzünü gizlemeye çalıştı.

  • 5
  • 5
Burcu Esmersoy’ın eski eşi Berk Suyabatmaz gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı!

Ne yapacağını şaşıran Suyabatmaz ise şoföre talimat verdi ve hızla oradan uzaklaştılar.