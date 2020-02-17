Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı: Babam tuvalette hortumla dövüyordu
Burcu Esmersoy yaptığı açıklamalarda sosyal medyanın gündemine oturdu. Esmersoy konuk olduğu bir YouTube kanalında küçük yaşta babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü söyledi. Ünlü sunucunun annesi ve babasıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar Burcu Esmersoy'un ailesiyle ilgili merak ettiği sorulara yanıt aradı. İşte Burcu Esmersoy'un merak edilen annesi.
Giriş Tarihi: 17.02.2020 12:26Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 12:30