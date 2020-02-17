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Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı: Babam tuvalette hortumla dövüyordu

Burcu Esmersoy yaptığı açıklamalarda sosyal medyanın gündemine oturdu. Esmersoy konuk olduğu bir YouTube kanalında küçük yaşta babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü söyledi. Ünlü sunucunun annesi ve babasıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından vatandaşlar Burcu Esmersoy'un ailesiyle ilgili merak ettiği sorulara yanıt aradı. İşte Burcu Esmersoy'un merak edilen annesi.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 12:30
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Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı: Babam tuvalette hortumla dövüyordu

Sunucu Burcu Esmersoy, konuk olduğu Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube kanalında küçük yaşta babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü söyledi.

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Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı: Babam tuvalette hortumla dövüyordu

"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum.

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Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı: Babam tuvalette hortumla dövüyordu

Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim. 18 yaşımda annem 'Artık bana anne diyebilirsin' deyince yaşadıklarımı sorgulamaya başladım.

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Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı: Babam tuvalette hortumla dövüyordu

"Bir baba nasıl olması gerekiyor bilmiyorum. Babamın sadece beni yersiz yere azarladığını biliyorum. Babalarıyla ilişkileri çok iyi olan kız arkadaşlarım hayata karşı daha güvenli, hayatlarına giren erkeklerle daha rahat olabildiklerini gördüm. Babayla ilgili sorunları çözemedim.

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Burcu Esmersoy sosyal medyayı salladı: Babam tuvalette hortumla dövüyordu

Babamla hiç görüşmüyordum, ablam 'Babam çok hasta istersen bir pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi. Ofisine görüşmeye gittik ve çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba.