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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in ile mutlu bir evlilik süren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıla beğeni topladı. Geçtiğimiz ay babası Ramazan Evcen'i kaybetmesinin ardından sessizliğini koruyan güzel oyuncu 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Fahriye Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 09.03.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 13:41
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