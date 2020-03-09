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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in ile mutlu bir evlilik süren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşıla beğeni topladı. Geçtiğimiz ay babası Ramazan Evcen'i kaybetmesinin ardından sessizliğini koruyan güzel oyuncu 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Fahriye Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 09.03.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 13:41
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

2017 yılında Burak Özçivit ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen'in son paylaşımına beğeni yağdı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Babası Ramazan Evcen'in vefatı ile sarsılan güzel oyuncu o zamandan bu yana sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmasına rağmen geçen süre zarfında sessizliğini koruyan Evcen, Kadınlar Günü dolayısıyla İngilizce olarak paylaşımda bulundu.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Çektiği selfie ile takipçilerinin karşısına çıkan Fahriye Evcen, şu ifadeleri kullandı:

"Daima bir ışığın kıvılcımı olmaya çalışmalıyız; kendine özgü olma cesaretini göstermeliyiz; engin bir iradeye sahip olmalıyız ve gücün kendisi olmalıyız."

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

İşte Fahriye Evcen'in paylaştığı o fotoğraf…