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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen 38. yaşına girdi! Doğum gününde dev pasta yaptırdı! Sosyal medyayı sallayan kare...

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve meslektaşı Fahriye Evcen, sette başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürerek 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Ünlü oyuncular son olarak sosyal medya hesaplarından paylaştığı pozlarla gündem oldu. 38 yaşında giren Fahriye Evcen'in doğum günün pastası büyük dikkat çekti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:46
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen 38. yaşına girdi! Doğum gününde dev pasta yaptırdı! Sosyal medyayı sallayan kare...

"Çalıkuşu" dizisinde tanışan ve ilişkileri aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çekiyor.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen 38. yaşına girdi! Doğum gününde dev pasta yaptırdı! Sosyal medyayı sallayan kare...

Oğulları Karan ve Kerem ile sık sık pozlar paylaşan ünlü çift, bu kez de doğum gününe özel yaptığı paylaşımlarla tüm ilgiyi üzerine çekti.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen 38. yaşına girdi! Doğum gününde dev pasta yaptırdı! Sosyal medyayı sallayan kare...

38. yaşına giren Evcen'in ailesiyle birlikte yaptığı kutlamada üflediği pasta dikkatlerden kaçmadı. Ailece verdikleri pozu pasta yaptıran Evcen'in dev pastası takipçilerden büyük ilgi gördü.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen 38. yaşına girdi! Doğum gününde dev pasta yaptırdı! Sosyal medyayı sallayan kare...

"HAYATIMIN EN ANLAMLI DOĞUM GÜNLERİNDEN BİRİYDİ"

Sosyal medyada bir paylaşım yapan Evcen fotoğrafın altına ise şu notu düştü:

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen 38. yaşına girdi! Doğum gününde dev pasta yaptırdı! Sosyal medyayı sallayan kare...

"Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi. Tüm dostlarım, arkadaşlarım ve çok kalabalık ailem… Hepinize güzel dilekleriniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum"