06 Haziran 2024, Perşembe
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen 38. yaşına girdi! Doğum gününde dev pasta yaptırdı! Sosyal medyayı sallayan kare...
Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve meslektaşı Fahriye Evcen, sette başlayan arkadaşlıklarını kısa sürede aşka dönüştürerek 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ı, 2023 yılında ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Ünlü oyuncular son olarak sosyal medya hesaplarından paylaştığı pozlarla gündem oldu. 38 yaşında giren Fahriye Evcen'in doğum günün pastası büyük dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:46
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