Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 2017 yılında Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Sanat dünyasının en çok konuşulan bebeklerinden olan Karan, anne ve babası kadar ünlü oldu. Önceki gün annesi Fahriye Evcen'le görüntülenen Karan, sevimliliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken üzerindeki montun fiyatı dudak uçuklattı.