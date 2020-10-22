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Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 2017 yılında Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Sanat dünyasının en çok konuşulan bebeklerinden olan Karan, anne ve babası kadar ünlü oldu. Önceki gün annesi Fahriye Evcen'le görüntülenen Karan, sevimliliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken üzerindeki montun fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 09:47
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan kameraları sevdi.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın doğumundan sonra kariyerine ara vermiş onun bakımıyla bizzat kendisi ilgilenmeyi tercih etmişti.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Fahriye Evcen hayranlarıyla sosyal medyadan da buluşmayı ihmal etmedi.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Önceki akşam oğlu Karan ile gezmelerdeydi. Oğlu Karan Özçivit ile vakit geçiren Fahriye Evcen muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın montunun fiyatı dudak uçuklattı

Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın marka montunun fiyatı dudak uçuklattı.