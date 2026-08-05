Bülent Ersoy golf aracıyla halkın arasından geçti

Sahne alacağı mekâna geniş güvenlik önlemleri altında golf aracıyla ulaşan Ersoy, çevrede toplanan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Sanatçıyı görmek isteyen çok sayıda kişi, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Güvenlik ekibi eşliğinde kalabalığın arasından ilerleyen Bülent Ersoy, kendisini bekleyen hayranlarını selamladı ve onlara öpücük gönderdi. Sanatçının samimi tavırları çevredekilerden büyük ilgi gördü.

Öte yandan Bülent Ersoy, son dönemde yaptırdığı Lolita estetiğiyle de gündeme gelmişti. Usta sanatçının hayatını konu alan biyografi filmi için de hazırlıklar sürüyor.

Orchestra Content imzasıyla hazırlanan biyografi filminin senaryo taslağı, yazar Mine Şengöz tarafından kaleme alındı. Ersoy'un yalnızca sanat yaşamını değil, kamuoyunun bugüne kadar bilmediği yönlerini de anlatacak projenin ilk senaryo taslağı, sanatçının onayından geçti.