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Bülent Ersoy golf aracıyla halkın arasından geçti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, Alaçatı'da sahne alacağı mekâna güvenlik önlemleri eşliğinde ulaştı. Golf aracıyla ilerleyen sanatçı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bülent Ersoy golf aracıyla halkın arasından geçti 1

Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Alaçatı'da vereceği konser öncesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bülent Ersoy golf aracıyla halkın arasından geçti 2

ALAÇATI SOKAKLARINDA YOĞUN İLGİ

Sahne alacağı mekâna geniş güvenlik önlemleri altında golf aracıyla ulaşan Ersoy, çevrede toplanan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Sanatçıyı görmek isteyen çok sayıda kişi, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Bülent Ersoy golf aracıyla halkın arasından geçti 3

Güvenlik ekibi eşliğinde kalabalığın arasından ilerleyen Bülent Ersoy, kendisini bekleyen hayranlarını selamladı ve onlara öpücük gönderdi. Sanatçının samimi tavırları çevredekilerden büyük ilgi gördü.

Bülent Ersoy golf aracıyla halkın arasından geçti 4

BİYOGRAFİ FİLMİ İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Bülent Ersoy, son dönemde yaptırdığı Lolita estetiğiyle de gündeme gelmişti. Usta sanatçının hayatını konu alan biyografi filmi için de hazırlıklar sürüyor.

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Bülent Ersoy golf aracıyla halkın arasından geçti 5

Orchestra Content imzasıyla hazırlanan biyografi filminin senaryo taslağı, yazar Mine Şengöz tarafından kaleme alındı. Ersoy'un yalnızca sanat yaşamını değil, kamuoyunun bugüne kadar bilmediği yönlerini de anlatacak projenin ilk senaryo taslağı, sanatçının onayından geçti.

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Bülent Ersoy golf aracıyla halkın arasından geçti 6

Biyografi filminin oyuncu kadrosu, çekim takvimi ve vizyon tarihine ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor.

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