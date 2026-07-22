Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor! Çekimler için geri sayım başladı

Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy'un 50 yılı aşkın sanat yaşamını konu alan biyografi filmi için geri sayım başladı. Yazar Mine Şengöz tarafından hazırlanan senaryo taslağı, Diva'nın onayından geçti.

Türk sanat müziğinin "Diva"sı olarak hafızalara kazınan Bülent Ersoy'un hayatı ilk kez beyazperdeye taşınıyor. Orchestra Content imzasıyla hazırlanan biyografi filmi, sanatçının yalnızca sahne kariyerini değil, bugüne kadar kamuoyunun bilmediği yönlerini de izleyiciyle buluşturacak.

SENARYO DİVA'DAN ONAY ALDI Filmin senaryo taslağı, yazar Mine Şengöz tarafından hazırlandı. Ersoy'un yarım asrı aşan sanat yolculuğunu konu alan çalışmanın ilk aşaması, usta sanatçının onayını aldı. Senaryonun ağustos ayında tamamlanmasının ardından çekim hazırlıklarının hız kazanması bekleniyor.

Yapımda, Bülent Ersoy'un sanat yaşamındaki dönüm noktalarının yanı sıra kamuoyuna daha önce yansımamış yaşam öyküsü de ilk kez sinemaya aktarılacak. Filmde, Diva'nın özel hayatına dair bilinmeyen detaylara da yer verilecek.

DÜNYACA ÜNLÜ SAHNELERDE KONSER VERDİ 50 yılı aşkın sanat hayatında sayısız unutulmaz esere imza atan Bülent Ersoy, yalnızca Türkiye'de değil uluslararası arenada da önemli başarılara ulaştı.

Sanatçı, London Palladium ve Madison Square Garden gibi dünyanın önde gelen sahnelerinde konser verdi. Ayrıca 1997 yılında Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırmada sesi "yüzde 100 kusursuz" olarak değerlendirilen Ersoy, Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru unvanına layık görüldü.