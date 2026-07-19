74 yaşındaki Diva'nın yeni hali seyirciden onay aldı

Estetik operasyonunun ardından ilk kez sahneye çıkan Bülent Ersoy, yeni görüntüsüyle hayranlarının karşısına çıktı. "Yüzümü beğendiniz mi?" sorusuna salondan "Evet" yanıtı alan ünlü sanatçı, teşekkür ederek kahkaha attı.

Türk sanat müziğinin "Diva" lakaplı usta ismi Bülent Ersoy, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği estetik operasyonun ardından ilk kez sahneye çıktı. Maslak'ta hayranlarıyla buluşan Ersoy, hem performansı hem de yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

İLK KEZ ESTETİK YAPTIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI Bir süre önce hastane odasından yaptığı paylaşımla estetik operasyon geçirdiğini açıklayan Ersoy'un yüzüne Lolita Lift, orta yüz germe ve alın germe işlemleri uygulandığı öğrenilmişti. Yıllar boyunca yüzüne estetik müdahale yaptırmadığını belirten sanatçı, operasyon sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."

"NASIL, BEĞENDİNİZ Mİ YÜZÜMÜ?" Geçirdiği operasyonun ardından ilk kez sahneye çıkan Bülent Ersoy, sevilen şarkılarını seslendirirken seyircileriyle de sohbet etti. TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre Ersoy, konser sırasında izleyicilere, "Suratın 'böyle olmuş, şöyle olmuş' diyorlar. Nasıl, beğendiniz mi yüzümü?" diye sordu. (Fotoğraf: 2. Sayfa)

Salondan yükselen "Evet" yanıtı üzerine teşekkür eden Bülent Ersoy, kahkaha atarak hayranlarının desteğine karşılık verdi. Ünlü sanatçının sahnedeki yeni görüntüsü sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

GERÇEK SOYADI ORTAYA ÇIKTI Türk sanat müziği ve arabesk müziğin en güçlü yorumcularından Bülent Ersoy, yalnızca sesi ve sahne performansıyla değil, hayatına dair bilinmeyen detaylarla da gündeme gelmeye devam ediyor.