Kibariye'den Demet Özdemir itirafı: "Teklifimi kabul etti"

Ünlü sanatçı Kibariye, sahne öncesi yaptığı açıklamalarda hem Serenay Sarıkaya hem de Demet Özdemir hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Özdemir'e düet teklifinde bulunduğunu söyleyen Kibariye, oyuncunun teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Kibariye, İstanbul Festivali'nde sahne almadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Serenay Sarıkaya'nın kendisini canlandırma isteğine destek verdiğini söyledi. Ünlü sanatçı ayrıca Demet Özdemir'e düet teklifinde bulunduğunu ve oyuncunun bu teklifi kabul ettiğini açıkladı.

"SERENAY SARIKAYA HAYATIMI OYNAMAK İSTEMİŞ" Hayatını konu alacak olası bir projede kendisini oynamak istediğini belirten Serenay Sarıkaya'ya yeşil ışık yakan Kibariye, projeyi çok beğendiğini ve her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Sarıkaya için "Çok güzel ve çok iyi bir oyuncu, sesini de beğeniyorum" diyerek övgülerini dile getirdi.

DEMET ÖZDEMİR'E DÜET TEKLİFİ Kibariye, Eşref Rüya'nın Nisan'ı oyuncu Demet Özdemir hakkında da övgü dolu sözler sarf etti. Özdemir'in hem oyunculuğunu hem de sesini beğendiğini söyleyen sanatçı, birlikte düet yapma planlarını da ilk kez paylaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kibariye, "Kendisiyle telefonda da konuştum. 'Düet yapalım' dedim, 'Tamam' dedi. Sesini de çok beğeniyorum." diyerek Demet Özdemir'in teklifi kabul ettiğini açıkladı.

SERDAR ORTAÇ GECESİNDE SAHNE ALDI İstanbul Festivali kapsamında pop müziğin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç için özel bir gece düzenlendi. Gecede birçok sanatçı, Ortaç'ın hafızalara kazınan şarkılarını seslendirdi. Sahneye çıkan Kibariye, Serdar Ortaç ile birlikte "Kanasın" şarkısını söyledi. Ardından "Buz" ve "Sil Baştan" eserlerini de seslendiren sanatçı, performansıyla büyük alkış aldı.