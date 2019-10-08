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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan şimdiki haliyle şaşkına çevirdi! Yok böyle değişim...

Bir zamanların küçük yıldızı değişimiyle şaşkına çevirdi. Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Bücür Cadı'daki performansıyla dönemin dikkat çeken çocuk oyuncularından dolan Merve Erdoğan artık genç bir kadın oldu. Bücür Cadı'daki Zeliş karakterine hayat veren Merve Erdoğan'ın yıllar sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan 22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. Genç oyuncu son yıllardaki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Merve Erdoğan ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 14:43
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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan şimdiki haliyle şaşkına çevirdi! Yok böyle değişim...

Bücür Cadı'daki Zeliş karakterine hayat veren Merve Erdoğan'ın yıllar sonraki halini görenler tanıyamıyor. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan 22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. Genç oyuncu son yıllardaki değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Merve Erdoğan ve ünlülerin y��llar içindeki değişimleri...

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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan şimdiki haliyle şaşkına çevirdi! Yok böyle değişim...

Sadri Alışık

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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan şimdiki haliyle şaşkına çevirdi! Yok böyle değişim...

Adile Naşit

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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan şimdiki haliyle şaşkına çevirdi! Yok böyle değişim...

Kıvanç Tatlıtuğ

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Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan şimdiki haliyle şaşkına çevirdi! Yok böyle değişim...

Kartal Tibet