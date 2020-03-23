Bu hafta Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Mart Show TV yayın akışı

Çukur neden yok? Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 93. bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyicide merak uyandırmıştı. Show TV yayın akışında bugün bir film yer alıyor. Son bölümde Çağatay Erdenet'in yerine geçen Arık Böke ile Yamaç tanışmıştı. Yamaç ile Arık Böke Erdenet arasında nasıl bir çatışma olacağı merak ediliyor. Peki, Bu hafta Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 23 Mart Show TV yayın akışı...