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Bu hafta Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Mart Show TV yayın akışı

Bu hafta Çukur neden yok? Çukur'un yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyicide merak uyandırmıştı. Show TV yayın akışında Çukur'un yeni bölümünün olmaması üzerine yeni bölüm tarihi araştırılmaya başlandı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm tarihi duyuruldu. Peki, Bu hafta Çukur neden yok? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 23 Mart Show TV yayın akışı ve Çukur 93. yeni bölüm tarihi...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 17:53
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Bu hafta Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Mart Show TV yayın akışı

Çukur neden yok? Show TV'de ekranlara gelen Çukur'un 93. bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyicide merak uyandırmıştı. Show TV yayın akışında bugün bir film yer alıyor. Son bölümde Çağatay Erdenet'in yerine geçen Arık Böke ile Yamaç tanışmıştı. Yamaç ile Arık Böke Erdenet arasında nasıl bir çatışma olacağı merak ediliyor. Peki, Bu hafta Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 23 Mart Show TV yayın akışı...

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Bu hafta Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Mart Show TV yayın akışı

BU HAFTA ÇUKUR NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur'un yeni bölümünün neden yayınlanmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün 30 Mart Pazartesi günü izleyici karşısına çıkacağı bildirildi.

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Bu hafta Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Mart Show TV yayın akışı

23 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45: Show Ana Haber

20.00: Enes Batur Gerçek Kahraman

22.15: Enes Batur Gerçek Kahraman

00.15: Çukur (Tekrar)

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Bu hafta Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Mart Show TV yayın akışı

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çağatay'ı indirmek için plan yapan Koçovalı'lar sonunda istediğini ele geçiriyor. Çağatay Erdenet'in tutuklanması için elinden geleni yapan Yamaç, beraber çalıştığı gazeteci Emir ile yeni bilgiler elde ediyor. Çağatay'ı oyun dışı bıraakacak hamle için artık geriye sadece beklemek kalıyor.

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Bu hafta Çukur neden yok? Çukur 93. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Mart Show TV yayın akışı

Vartolu ile Yamaç beraber yeni planın detaylarını konuşuyor. Yapılan planda rolleri bölüşen Vartolu ve Yamaç içeriye soktukları Murtaza ile ellerini güçlendirmeye çalışıyor. Aliço'nun bulduğu detay ile birlikte asıl plan başlıyor!