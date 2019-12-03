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Brad Pitt: Her gün ağlıyorum

Angelina Jolie ile evliliğini 2016 yılında sonlandıran Brad Pitt verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Olaylı geçen boşanma sürecinin ardından daha duygusal bir insan olduğunu söyleyen Pitt, "Yaklaşık 20 yıldır hiç ağlamamıştım. Ama yıllar içinde yaş aldıkça her şey beni duygulandırmaya başladı. Çocuklarım, arkadaşlarım, hatta haberler bile..." dedi.

Giriş Tarihi: 03.12.2019 17:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 17:54
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Brad Pitt: Her gün ağlıyorum

Brad Pitt, bir zamanlar Brangelina diye anıldıkları Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra nasıl değiştiğini açık yüreklilikle anlattı.

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Brad Pitt: Her gün ağlıyorum

55 yaşındaki altı çocuk basası Pitt, Interview dergisi için deneyimli meslektaşı Anthony Hopkins'in sorularını yanıtladı.

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Brad Pitt: Her gün ağlıyorum

İkili, 1994 tarihli Legends of Fall ve 1998 yapımı Meet Joe Black adlı filmlerde birlikte çalışmıştı. Brad Pitt, 81 yaşındaki meslektaşının sorularını yanıtlarken yaş aldıkça her şeyden çok daha fazla etkilenmeye başladığını söyledi.

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Brad Pitt: Her gün ağlıyorum

Brad Pitt "Bu bir dönem mi? Son 20 yıldır hiç ağlamamıştım" diyerek son zamanlarda duygusal olarak etkilenmeye daha açık olduğunu anlattı.

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Brad Pitt: Her gün ağlıyorum

Pitt "Beni çocuklarım etkiliyor, arkadaşlarım etkiliyor, haberler etkiliyor" diye konuştu. Brad Pitt "Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" diye sözlerini sürdürdü.