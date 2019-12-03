Brad Pitt: Her gün ağlıyorum

Angelina Jolie ile evliliğini 2016 yılında sonlandıran Brad Pitt verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Olaylı geçen boşanma sürecinin ardından daha duygusal bir insan olduğunu söyleyen Pitt, "Yaklaşık 20 yıldır hiç ağlamamıştım. Ama yıllar içinde yaş aldıkça her şey beni duygulandırmaya başladı. Çocuklarım, arkadaşlarım, hatta haberler bile..." dedi.