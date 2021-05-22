Bozkır Arslanı Celaleddin ekrana damga vurdu! İlk bölümüyle sosyal medyanın zirvesindeydi

Elçilik heyeti Moğol karargahına ulaştığında Cengiz Han'ın otağından çıkmasıyla Celaleddin, kervansarayda tanıştığı kişinin Cengiz Han olduğunu anladı. Cengiz Han elçileri iyi karşıladı ve akşam düzenleyeceği toya davet etti. Bu sırada Moğollara esir düşmüş Kutlu Bike kaçmaya çalışınca, Cengiz Han'ın gazabını üzerine çekti. Cengiz Han esiri öldürmek üzereyken, Celaleddin araya girdi ve infazı durdurdu. Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarabilmek için kimliğini açıklamak zorunda kaldı.

Saraya gelen gelin adayı Şirin, Türkan Hatun'un övgülerine mazhar oldu. Celaleddin'in annesi Ayçiçek Hatun ise bu evliliğe mecbur bırakılmaktan hoşlanmayarak Türkan Hatun'a meydan okudu.