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Bozkır Arslanı Celaleddin ekrana damga vurdu! İlk bölümüyle sosyal medyanın zirvesindeydi
atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Bozkır Arslanı Celaleddin sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü birinci bölümüyle ekran yolculuğuna başladı ve izleyicinin beğenisini kazandı. Dizi #BozkırArslanıCelaleddin etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Yayına girmesiyle birlikte Türkiye gündeminde zirvede yer bulan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han'ın ilk kez karşılaştı ve Celaleddin, Moğolları karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı.
Giriş Tarihi: 22.05.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 12:44
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