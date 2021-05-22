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‘Karım başka kadınla kaçtı’ demişti! Eşiyle Esra Erol’da yüzleşti

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da programına katılan Ferdi Şimşek, 14 yıllık eşi Cansen Şimşek'in internetten tanıştığı Serpil Arıkan ile kaçtığını ileri sürmüştü. Eşini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Şimşek'in anlattıkları şaşkına çevirmişti. Esra Erol tarafından bulunan Cansen Şimşek ve Serpil Arıkan stüdyoya geldi. Karı koca arasında yaşanan yüzleşme programa damga vurdu.

Giriş Tarihi: 22.05.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 11:59
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‘Karım başka kadınla kaçtı’ demişti! Eşiyle Esra Erol’da yüzleşti

Esra Erol programında Ferdi Şimşek'in anlattıkları izleyenleri şoke etmişti. 14 yıllık eşinin internette tanıştığı başka bir kadına kaçtığını söyleyen Şimşek'in olayında yeni gelişmeler yaşandı. Son dakika gelen habere göre; Cansen Şimşek ve Serpil Arıkan stüdyoya geldi. İşte Esra Erol'un 21 Mayıs 2021 tarihli programında yaşananlar...

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‘Karım başka kadınla kaçtı’ demişti! Eşiyle Esra Erol’da yüzleşti

Esra Erol canlı yayınına Ferdi Şimşek'in anlattıkları damga vurdu. Mersin'den gelen Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

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‘Karım başka kadınla kaçtı’ demişti! Eşiyle Esra Erol’da yüzleşti

Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi.

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‘Karım başka kadınla kaçtı’ demişti! Eşiyle Esra Erol’da yüzleşti

BAŞKA BİR KADINLA KAÇTI

Ancak Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek şunları söylemişti: "Eşimi çok seviyorum, geri dönmesini istiyorum. Eşim, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldı.

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‘Karım başka kadınla kaçtı’ demişti! Eşiyle Esra Erol’da yüzleşti

16 Nisan'da evden hastaneye gidiyorum diye çıkan Cansen Şimşek'in bir daha geri dönmediğini belirten Ferdi Şimşek, "Akşam 'Beni ablama götür, yarın doktora gideceğim' demişti. Bir daha geri dönmedi" dedi.