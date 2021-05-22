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‘Karım başka kadınla kaçtı’ demişti! Eşiyle Esra Erol’da yüzleşti
atv'nin sevilen programı Esra Erol'da programına katılan Ferdi Şimşek, 14 yıllık eşi Cansen Şimşek'in internetten tanıştığı Serpil Arıkan ile kaçtığını ileri sürmüştü. Eşini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Şimşek'in anlattıkları şaşkına çevirmişti. Esra Erol tarafından bulunan Cansen Şimşek ve Serpil Arıkan stüdyoya geldi. Karı koca arasında yaşanan yüzleşme programa damga vurdu.
Giriş Tarihi: 22.05.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 11:59
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