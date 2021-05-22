Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u arasındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim dizisindeki performanslarıyla dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, ekrana damga vurdu. Aralarındaki uyumla dizinin en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran aralarındaki gerçek ile herkesi şoke etti.