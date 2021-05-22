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Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u arasındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim dizisindeki performanslarıyla dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, ekrana damga vurdu. Aralarındaki uyumla dizinin en çok konuşulan çiftlerinden olan ikili, sevenleri tarafından mercek altına alındı. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran aralarındaki gerçek ile herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 22.05.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 14:09
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Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u arasındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Kardeşlerim dizisinin sevilen ikilisi Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran, ekrana damga vurdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan iki genç oyuncu arasındaki yaş farkı sevenlerini şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u arasındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

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Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u arasındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981

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Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u arasındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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Kardeşlerim’in Asiye’si ve Doruk’u arasındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı! Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran...

Melis Sezen - 2 Ocak 1997