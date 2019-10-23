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Börü dizisinin Ayı Murat'ı Armağan Oğuz bakın kim çıktı! Armağan Oğuz kimdir?

Börü dizisindeki Ayı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Armağan Oğuz, sevenlerinin dikkatini çekti. Özel hayatını magazin dünyasından uzak tutan Armağan Oğuz, Börü dizisi sevenlerinin ilgi odağı oldu..Ayı Murat karakteriyle Börü dizisine damga vuran isimlerden olan Armağan Oğuz'u mercek altına alan sevenleri yaşıyla şaşkına döndü. Peki Armağan Oğuz kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:52
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Börü dizisinin Ayı Murat'ı Armağan Oğuz bakın kim çıktı! Armağan Oğuz kimdir?

Börü dizisindeki Ayı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Armağan Oğuz, sevenlerinin dikkatini çekti. Özel hayatını magazin dünyasından uzak tutan Armağan Oğuz, Börü dizisi sevenlerinin ilgi odağı oldu..Ayı Murat karakteriyle Börü dizisine damga vuran isimlerden olan Armağan Oğuz'u mercek altına alan sevenleri yaşıyla şaşkına döndü.

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Börü dizisinin Ayı Murat'ı Armağan Oğuz bakın kim çıktı! Armağan Oğuz kimdir?

Peki Armağan Oğuz kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.

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Börü dizisinin Ayı Murat'ı Armağan Oğuz bakın kim çıktı! Armağan Oğuz kimdir?

Beren Gökyıldız yaşıyla şaşırttı kaç yaşında? Beren Gökyıldız'ın gerçek anne ve babasına bakın! Çocuk oyuncular arasında en çok dikkat çeken isim olan Beren Gökyıldız yaşıyla gündeme geldi. Beren Gökyıldız ekranlarının sevilen yüzlerinden olurken, özel hayatıyla da dikkat çekti. Peki Türk televizyonunun aranan çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız kaç yaşında? İşte Beren Gökyıldız ve ünlülerin yaşları.

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Börü dizisinin Ayı Murat'ı Armağan Oğuz bakın kim çıktı! Armağan Oğuz kimdir?

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Börü dizisinin Ayı Murat'ı Armağan Oğuz bakın kim çıktı! Armağan Oğuz kimdir?

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963