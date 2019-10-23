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Börü dizisinin Ayı Murat'ı Armağan Oğuz bakın kim çıktı! Armağan Oğuz kimdir?
Börü dizisindeki Ayı Murat karakteriyle hafızalara kazınan Armağan Oğuz, sevenlerinin dikkatini çekti. Özel hayatını magazin dünyasından uzak tutan Armağan Oğuz, Börü dizisi sevenlerinin ilgi odağı oldu..Ayı Murat karakteriyle Börü dizisine damga vuran isimlerden olan Armağan Oğuz'u mercek altına alan sevenleri yaşıyla şaşkına döndü. Peki Armağan Oğuz kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:52
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