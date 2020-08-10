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Bizimkiler dizisinin Cemil’i son haliyle üzmüştü! Uğurtan Sayıner'den sevenlerine mesaj geldi: Cemiller ölmez!
Bizimkiler dizisinin Cemil'i, usta tiyatrocu Uğurtan Sayıner geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta tedavi altına alındı. Son haliyle sevenlerini üzen Sayıner sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. "Cemiller ölmez" mesajını paylaşan usta oyuncu sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 10:46
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