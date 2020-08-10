10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bizimkiler dizisinin Cemil’i son haliyle üzmüştü! Uğurtan Sayıner'den sevenlerine mesaj geldi: Cemiller ölmez!

Bizimkiler dizisinin Cemil’i son haliyle üzmüştü! Uğurtan Sayıner'den sevenlerine mesaj geldi: Cemiller ölmez!

Bizimkiler dizisinin Cemil'i, usta tiyatrocu Uğurtan Sayıner geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta tedavi altına alındı. Son haliyle sevenlerini üzen Sayıner sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. "Cemiller ölmez" mesajını paylaşan usta oyuncu sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 10:46
  • 1
  • 10
Bizimkiler dizisinin Cemil’i son haliyle üzmüştü! Uğurtan Sayıner'den sevenlerine mesaj geldi: Cemiller ölmez!

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyonuna damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, yaşamını sürdürdüğü İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı geçen perşembe hastaneye kaldırıldı.
Ambulansla evinden alınarak hastaneye getirilen Sayıner, tedavi altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bizimkiler dizisinin Cemil’i son haliyle üzmüştü! Uğurtan Sayıner'den sevenlerine mesaj geldi: Cemiller ölmez!

76 yaşındaki usta oyuncunun ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği sebebiyle kilo kaybı yaşadığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

  • 3
  • 10
Bizimkiler dizisinin Cemil’i son haliyle üzmüştü! Uğurtan Sayıner'den sevenlerine mesaj geldi: Cemiller ölmez!

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Uğurtan Sayıner'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

  • 4
  • 10
Bizimkiler dizisinin Cemil’i son haliyle üzmüştü! Uğurtan Sayıner'den sevenlerine mesaj geldi: Cemiller ölmez!

Uğurtan Sayıner, sanatçı dostlarının sosyal medya hesabından bir mesaj da yayınladı.

  • 5
  • 10
Bizimkiler dizisinin Cemil’i son haliyle üzmüştü! Uğurtan Sayıner'den sevenlerine mesaj geldi: Cemiller ölmez!

Sayıner, mesajında, "Sayın basın mensubu arkadaşlarım ve çok kıymetli hayranlarım; son günlerde sosyal medya, TV ve basında çıkan sağlık durumumla ilgili olumsuz haberlerin hepsi gerçek dışıdır. Genel bir sağlık düzenlemesi için hastanede yatmaktayım. Sanılanın aksine sağlık durumum iyiye gitmekte. Bu süreçte bana desteği olan Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ve eşi, hastanemizin kıymetli başhekimi, değerli dostlarım ve iyi dileklerini esirgemeyen siz çok kıymetli hayranlarıma sonsuz teşekkür ederim. 'Cemiller ölmez' diyor ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız" dedi.