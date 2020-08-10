Sayıner, mesajında, "Sayın basın mensubu arkadaşlarım ve çok kıymetli hayranlarım; son günlerde sosyal medya, TV ve basında çıkan sağlık durumumla ilgili olumsuz haberlerin hepsi gerçek dışıdır. Genel bir sağlık düzenlemesi için hastanede yatmaktayım. Sanılanın aksine sağlık durumum iyiye gitmekte. Bu süreçte bana desteği olan Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ve eşi, hastanemizin kıymetli başhekimi, değerli dostlarım ve iyi dileklerini esirgemeyen siz çok kıymetli hayranlarıma sonsuz teşekkür ederim. 'Cemiller ölmez' diyor ve sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız" dedi.