Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Bizi nasıl sattıysa Osman'ı da satacaktır" Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı! Kayı Obası'nda nifak tohumu... "Bizi nasıl sattıysa Osman'ı da satacaktır" Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı! Kayı Obası'nda nifak tohumu...
"Bizi nasıl sattıysa Osman'ı da satacaktır" sözleri Kuruluş Osman'da Yavlak Hasan'ın hainliklerinin ortaya çıktığını gösteriyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da fırtına öncesi sessizlik Kayı Obası'nın üstüne çöküyor. Kuruluş Osman'ın 38. bölüm fragmanında Savcı Bey, "Yarın gardaş kanı dökmeye hazır olun!" ifadelerini kullanıyor, obada hesaplar görülüyor. Son bölümde, Gey Hatu oğlunun katili hakkında gerçekleri öğrenmeye çalışırken, onu kullanmak isteyenler çoktan hedefi belirlemiştir. Dizinin hayranları 38. bölüm fragmanını bekliyor.
Giriş Tarihi: 10.12.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 16:15
Müthiş mücadelelere sahne olan ve izleyicileri her hafta ekranları başına kilitleyen Kuruluş Osman'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Kayı Obası'nda yaşanan gelişmeler sonrasında iki kardeş karşı karşıya geliyor. Savcı Bey kardeşi Osman'a karşı savaşa hazırlanırken, Bamsı Bey ise olanların önüne geçmeye çalışıyor. Yavlak Hasan hise Gey Hatu'yu kullanarak Osman'ı aradan çıkarmak için hamlesini yapıyor. Kuruluş Osman'ın 38. yeni bölüm fragmanında Savcı Bey, "Yarın gardaş kanı dökmeye hazır olun!" ifadelerini kullanıyor, obada hesaplar görülüyor. Gey Hatu'nun Osman Beyi esir almasının ardından yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Nefesleri kesen yeni bölümün ardından fragman bekleniyor. İşte, Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti. Kuruluş Osman'ın 38. yeni bölüm fragmanında Savcı Bey, "Yarın gardaş kanı dökmeye hazır olun!" ifadelerini kullanıyor, obada hesaplar görülüyor. .
KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.
KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜM FRAGMANI
Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor. Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi?
Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?