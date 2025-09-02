Birol Dovanbek’i babası mı öldürdü? Müge Anlı’da kan donduran cinayet! Duvardaki kan izleri...

Eşi Özgül Dovanbek, sekiz aylık hamile olduğunu belirterek gözyaşları içinde şunları söyledi:



"Eşim Birol'un yüzünde darp izleri, alnında çizikler, kulağında yırtıklar vardı. Babası kavga ettiklerini kabul ediyor ama hiçbir karşılık vermediğini söylüyor. Oysa kayınpederimin de yüzü yaralıydı. Bu çelişkiler cinayet şüphesini güçlendiriyor. Eşim yaşasaydı ikinci kez baba olacaktı. Doğacak oğlumuza onun adını verdim. Onun kanı yerde kalmayacak."