02 Eylül 2025, Salı
Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! Duvardaki kan izleri...
Yozgat'ta yaşanan şüpheli ölüm olayı Müge Anlı'nın programına taşındı. 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos tarihinde babasıyla kaldığı otelde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç adamın eşi ve annesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, oğlunun cenazesine katılmayan şüpheli baba Cemal Dovanbek, canlı yayındaki çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 02.09.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:07