Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından ortaya atılan 144 bin euroluk borç ve tutuklama iddiası, Biran Damla Yılmaz'ı harekete geçirdi. Hakkında sahte belgelerle iftira atıldığını belirten Yılmaz'a, sanat dünyasından da destek mesajları geldi.

Kırgın Çiçekler ile başlayan, Yasak Elma ile devam eden ve son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Biran Damla Yılmaz, hakkında çıkan skandallarla magazin gündeminde...

ÜNLÜ OYUNCUDAN SERT YANIT VE HUKUKİ HAMLE Mayıs ayında yollarını ayırdığı eski nişanlısı Abdurrahman Aydın, Yılmaz hakkında şok edici iddialar ortaya attı. Basında yer alan iddialara göre; Abdurrahman Aydın, Biran Damla Yılmaz'ın 144 bin euroluk estetik operasyon borcu olduğunu ve bu nedenle Almanya'da hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını öne sürdü. ÜNLÜ OYUNCU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Bu ithamların ardından Biran Damla Yılmaz'ın avukatı, oyuncu hakkındaki haberleri yalanlayan bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ve adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Söz konusu şahsın, resmi belgelerde sahtecilik yaparak oyuncudan para talep ettiği belirtildi. Yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi: Bugün çeşitli basın yayın organlarında, müvekkilimiz Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da ödenmeyen sağlık harcamaları nedeniyle tutuklama kararı bulunduğuna dair yer alan haberlere üzülerek şahit olduk.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR" Öncelikle belirtmek gerekir ki; sahte belgelerle asılsız bilgi yayarak iftirada bulunan Abdurrahman Aydın hakkında, İstanbul Aile Mahkemesi'nin 2026/4650 D. İş sayılı dosyası kapsamında 12.06.2026 tarihinde uzaklaştırma kararı verilmiştir. Bunun yanı sıra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2026/109643 soruşturma numarasıyla tehdit, ısrarlı takip ve diğer suçlar kapsamında soruşturma başlatılmıştır.