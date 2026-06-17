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Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından ortaya atılan 144 bin euroluk borç ve tutuklama iddiası, Biran Damla Yılmaz'ı harekete geçirdi. Hakkında sahte belgelerle iftira atıldığını belirten Yılmaz'a, sanat dünyasından da destek mesajları geldi.

Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt 1

Kırgın Çiçekler ile başlayan, Yasak Elma ile devam eden ve son olarak Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Biran Damla Yılmaz, hakkında çıkan skandallarla magazin gündeminde...

Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt 2

ÜNLÜ OYUNCUDAN SERT YANIT VE HUKUKİ HAMLE

Mayıs ayında yollarını ayırdığı eski nişanlısı Abdurrahman Aydın, Yılmaz hakkında şok edici iddialar ortaya attı. Basında yer alan iddialara göre; Abdurrahman Aydın, Biran Damla Yılmaz'ın 144 bin euroluk estetik operasyon borcu olduğunu ve bu nedenle Almanya'da hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını öne sürdü.

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Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt 3

Bu ithamların ardından Biran Damla Yılmaz'ın avukatı, oyuncu hakkındaki haberleri yalanlayan bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ve adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Söz konusu şahsın, resmi belgelerde sahtecilik yaparak oyuncudan para talep ettiği belirtildi. Yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

Bugün çeşitli basın yayın organlarında, müvekkilimiz Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da ödenmeyen sağlık harcamaları nedeniyle tutuklama kararı bulunduğuna dair yer alan haberlere üzülerek şahit olduk.

Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt 4

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Öncelikle belirtmek gerekir ki; sahte belgelerle asılsız bilgi yayarak iftirada bulunan Abdurrahman Aydın hakkında, İstanbul Aile Mahkemesi'nin 2026/4650 D. İş sayılı dosyası kapsamında 12.06.2026 tarihinde uzaklaştırma kararı verilmiştir. Bunun yanı sıra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2026/109643 soruşturma numarasıyla tehdit, ısrarlı takip ve diğer suçlar kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt 5

"HERHANGİ BİR YAKALAMA KARARI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Ayrıca, Abdurrahman Aydın'ın gerek Alman gerekse Türk resmî evrakları üzerinde tahrif ve sahtecilik yaparak Biran Damla Yılmaz'dan para talep ettiği tarafımızca tespit edilmiştir. Müvekkilimiz hakkında Almanya'da herhangi bir adli işlem söz konusu olmadığı gibi, herhangi bir yakalama kararı da mevzubahis değildir. Bu sebeple iddialar hukuki dayanaktan yoksun, gerçeklikten uzak ve hayal ürünü niteliğindedir.

Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt 6

"YASAL HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Bu kapsamda, değerli basın mensuplarından; söz konusu şahıstan gelen belge ve iddiaları meslek ilkeleri gereği titizlikle sorgulamalarını rica ederiz. Asılsız iddia, bilgi ve belgelere dayalı yayınlar hakkında tüm yasal haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt 7

MESLEKTAŞLARINDAN TAM DESTEK

Ünlü oyuncuya, sanat dünyasından destek mesajları yağdı. Yılmaz'ın meslektaşları sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ünlü ismin yanında olduklarını gösterdi.

Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt 8

Birçok ünlü isim; "Canım, biz senin kalbini biliyoruz, o da bize yeter", "Tanıdığım en güçlü kadınlardandır" ve "Her zaman yanındayız" gibi yorumlarla Biran Damla Yılmaz'a olan desteklerini dile getirdi.

Biran Damla Yılmaz'a destek gecikmedi! "Tutuklama kararı" iddialarına sert yanıt 9

Birçok ünlü isim; "Canım, biz senin kalbini biliyoruz, o da bize yeter", "Tanıdığım en güçlü kadınlardandır" ve "Her zaman yanındayız" gibi yorumlarla Biran Damla Yılmaz'a olan desteklerini dile getirdi.

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