Ünlü oyuncu Almanya'da aranıyor: Biran Damla Yılmaz hakkında flaş iddia

Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile yaşadığı dönemden kaldığı iddia edilen 144 bin euroluk estetik ve hastane borçları nedeniyle Hamburg'da yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü. Yasal çağrılara yanıt verilmediği gerekçesiyle icra işlemlerinin başlatıldığı ve Alman polisinin konuyla ilgili inceleme yaptığı iddialar arasında yer alıyor.

Son dönemde Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki 'Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Biran Damla Yılmaz, hakkında çıkan skandal iddialarla gündeme geldi. "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından dile getirilen iddialar, Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile Almanya'da yaşadığı dönemi kapsıyor.

ESTETİK OPERASYONLAR VE BORÇ YÜKÜ Aktarılan bilgilere göre ikili, o dönemde resmi oturum izni alabilmek adına mali durumlarını beyan etmişlerdi. Bu süreçte Biran Damla Yılmaz'ın çok sayıda estetik operasyon geçirdiği ve bu işlemlerin toplam tutarının 144 bin euroya ulaştığı öne sürüldü. Alman sağlık sisteminin işleyişi gereği, hastane faturalarının ikamet adreslerine ulaştığı ve ödenmeyen bu faturaların devasa bir borç yığınına dönüştüğü iddia edildi.

"KIRMIZI ZARF" DETAYI: DÖRT AYRI MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI Programda iddialar sadece sözlü olarak kalmadı; Mehmet Üstündağ, konuya dair belgeleri de izleyicilerle paylaştı. Üstündağ, yayında gösterilen sarı renkli evrakların, yapılan binlerce euroluk tıbbi ve estetik harcamaların doğrudan Biran Damla Yılmaz adına düzenlendiğini kanıtlayan faturalar olduğunu iddia etti.

HUKUKİ SÜREÇ VE POLİS BASKINI İDDİASI Kırmızı zarflar hakkında ise "Kırmızı zarflar tutuklama kararı kendisiyle ilgili ve 4 tane ayrı mahkemeden tutuklama kararı çıkıyor"