Rutin kontrol felaketi önledi! Bülent Şakrak apar topar ameliyata alındı

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını endişelendirdi. Kız arkadaşı Duygu Arabacıoğlu'na eşlik etmek için gittiği hastanede kendi sağlığını da ihmal etmeyerek check-up yaptıran Şakrak, hayatını değiştiren bir tesadüfle karşılaştı.

SEVGİLİSİ İÇİN GİTMİŞTİ, KENDİSİ AMELİYATLIK OLDU

Rutin kontroller kapsamında efor testi, EKG ve ekokardiyografi gibi tetkiklerden geçen başarılı oyuncunun ilk sonuçları temiz çıktı. Hatta efor testinde 12 dakika koşan ve kendisinde en ufak bir rahatsızlık hissetmeyen Şakrak, her şeyin yolunda olduğunu düşünerek hastaneden ayrılıp Çanakkale'ye gitmeyi planlıyordu.

Ancak süreç, doktorundan gelen kritik bir telefonla bambaşka bir boyuta taşındı.