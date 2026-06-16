Rutin kontrol felaketi önledi! Bülent Şakrak apar topar ameliyata alındı
Sevgilisinin rutin kontrolüne eşlik ederken kendi sağlığı için de tetkik yaptıran Bülent Şakrak, büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Kalp damarlarındaki ciddi tıkanıklık sonucu apar topar ameliyata alınan ünlü oyuncu, operasyon sonrası sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, yaşadığı sağlık sorunuyla hayranlarını endişelendirdi. Kız arkadaşı Duygu Arabacıoğlu'na eşlik etmek için gittiği hastanede kendi sağlığını da ihmal etmeyerek check-up yaptıran Şakrak, hayatını değiştiren bir tesadüfle karşılaştı.
SEVGİLİSİ İÇİN GİTMİŞTİ, KENDİSİ AMELİYATLIK OLDU
Rutin kontroller kapsamında efor testi, EKG ve ekokardiyografi gibi tetkiklerden geçen başarılı oyuncunun ilk sonuçları temiz çıktı. Hatta efor testinde 12 dakika koşan ve kendisinde en ufak bir rahatsızlık hissetmeyen Şakrak, her şeyin yolunda olduğunu düşünerek hastaneden ayrılıp Çanakkale'ye gitmeyi planlıyordu.
Ancak süreç, doktorundan gelen kritik bir telefonla bambaşka bir boyuta taşındı.
SANAL ANJİYO İLE GELEN GERÇEK
Check-up kapsamında uygulanan sanal anjiyo sonucunda Şakrak'ın kalp damarında yüzde 70'in üzerinde bir tıkanıklık olduğu tespit edildi. Durumun ciddiyeti üzerine yapılan gerçek anjiyoda ise tıkanıklık oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı görüldü.
"ERTELESEYDİM KALP KRİZİ GEÇİRİRDİM"
Ailesinde kalp rahatsızlığı bulunmamasına rağmen yaşadığı bu durumu "hayati" olarak niteleyen oyuncu, yaşadıklarını şöyle özetledi:
"Ben bunu oturup bekletsem, biliyorum ki ben iki aya kendime kalp krizi geçirtirim zaten. Onunla ben yaşamam. Ertesi gün harekete geçtik ve ertesi gün itibarıyla bu meseleyi çözdük."
SAĞLIK DURUMU İYİ
Başarılı geçen müdahalenin ardından stent takılan ünlü oyuncu, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.
"Artık 48 yaşındayım. Çok tatlıyım ama stentliyim artık" şeklinde esprili bir cümle kuran Şakrak, sevenlerinin içini rahatlattı.
Şakrak'ın açıklamaları, hiçbir belirti vermeden ilerleyebilen kalp-damar hastalıklarının ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, düzenli sağlık kontrollerinin önemini de yeniden gündeme taşıdı.