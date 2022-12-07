07 Aralık 2022, Çarşamba
Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…
Nazan Kesal'ın eşi de usta oyuncu çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Sevda karakteriyle hafızalarda yer edinen Nazan Kesal, son zamanların merak edilip araştırılan isimler arasında… İnternet kullanıcıları Nazan Kesal kimdir sorusunun yanıtını araştırırken oyuncunun eşini görünce şaştı kaldı. Meğer onu da yakından tanıyormuşuz… İşte Nazan Kesal'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...
Giriş Tarihi: 07.12.2022 21:43
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