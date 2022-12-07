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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…

Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…

Nazan Kesal'ın eşi de usta oyuncu çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Sevda karakteriyle hafızalarda yer edinen Nazan Kesal, son zamanların merak edilip araştırılan isimler arasında… İnternet kullanıcıları Nazan Kesal kimdir sorusunun yanıtını araştırırken oyuncunun eşini görünce şaştı kaldı. Meğer onu da yakından tanıyormuşuz… İşte Nazan Kesal'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 07.12.2022 21:43
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…

Ünlü oyuncu Nazan Kesal, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. Kesal'ın hayatı araştırılırken eşini gören şaştı kaldı! Meğer o da usta oyuncu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…

NAZAN KESAL KİMDİR?

İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve Film yönetmeni Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…

Oynadığı diziler arasında Aşk ve Ceza, Fazilet Hanım ve Kızları, Halka, Bugünün Saraylısı, Bir Zamanlar Çukurova, Analar ve Anneler, Kayıp Şehir de bulunuyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…

Nazan Kesal'ın kocasını görenler ise çok şaşırdı. İşte Nazan Kesal'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi…