Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz gemileri yaktı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. Bölümü, iki ezeli düşmanın aynı bahçe içindeki sahneleri ile sona erdi. Her bölümüyle ekranlarda fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Fekeli ile kavga eden Yılmaz gemileri yaktı. Fekeli'nin Hünkar'a arazisini satın alarak yardım ettiğini öğrenen Yılmaz, babasına bunun hesabını sordu. Beklemediği bir tepki ile karşılaşınca baba ve oğlu ilk kez birbirlerine seslerini yükselttiler ve ipler koptu. Müjgan'ı da yanına alan Yılmaz küçük konağa taşınarak Demir ve Müjgan'a komşu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 45. bölümünde yaşananlar…