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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor

ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yeni Züleyha konaktaki herkesi şaşkına çeviriyor. Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 39. bölümünde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 11:59
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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor

Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor

BEHİCE ARTIK FEKELİ KONAĞI'NDA

Fekeli, maalesef İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Apar topar İstanbul'a giden Müjgan ve Yılmaz dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor

Hala hanım Behice, yeğeni Müjgan'a Yılmaz'ı çok beğendiğini, Fekeli'yi ise tipik Anadolulu bulduğunu söyler. Ama bu bakış açısı, onu Fekeli ile baş başa sohbetleri sevmesinden alıkoymayacak gibidir!

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor

VE HÜNKAR ŞERMİN'İ BULUR… DEMİR'İN KADERİ ŞERMİN'İN İKİ DUDAĞI ARASINDA!

Şermin'i ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan Hünkar, nihayet onu hamam sefası esnasında bulur! Şermin, kendisine yapacakları bir şey kalmadığını ve artık Yamanlardan korkmadığını söylese de Hünkar, içten içe gözünü korkutmayı başarmıştır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor

ZÜLEYHA KAÇMAYA MI KARAR VERDİ?

Bir yandan Demir'in yanında yer aldığını gösterse de Züleyha, Yılmaz'ın kendisini hala sevmesinden de çok etkilenmiştir. Şimdi artık Hünkar ona her an kaçacak diye bakarken, aslında Yılmaz ve Müjgan'ın arasında neler olacağına karar verecek kişi de Züleyha'dır!

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