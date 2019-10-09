Bir Zamanlar Çukurova’da yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor

ZÜLEYHA KAÇMAYA MI KARAR VERDİ?

Bir yandan Demir'in yanında yer aldığını gösterse de Züleyha, Yılmaz'ın kendisini hala sevmesinden de çok etkilenmiştir. Şimdi artık Hünkar ona her an kaçacak diye bakarken, aslında Yılmaz ve Müjgan'ın arasında neler olacağına karar verecek kişi de Züleyha'dır!