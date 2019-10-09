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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni Züleyha herkesi şaşkına çeviriyor
ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yeni Züleyha konaktaki herkesi şaşkına çeviriyor. Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 39. bölümünde yaşanacaklar…
Giriş Tarihi: 09.10.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 11:59
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