Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı-İZLE

ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 10 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak olan 39. yeni bölüm birinci tanıtım fragman videosunu yayınlandı. 39. bölüm fragmanında "Ben senden vazgeçmeyeceğim Züleyha!" sözü dikkat çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova 39.bölüm fragmanı izle...