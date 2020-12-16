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Bir Zamanlar Çukurova’da kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek! Çukurova gidenlerin peşini bırakacak mı?
Bir Zamanlar Çukurova'a tüm kaderler yeniden yazılacak. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan dizi, zengin oyuncu kadrosuyla; iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren hikâyesini anlatmaya devam ediyor. Konaktaki herkesi uyku ilacıyla uyutan Züleyha Yılmaz ile birlikte kendilerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarken yaşanan kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 11:33Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 11:35