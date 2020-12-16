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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek! Çukurova gidenlerin peşini bırakacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova’da kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek! Çukurova gidenlerin peşini bırakacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova'a tüm kaderler yeniden yazılacak. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşktan yola çıkan dizi, zengin oyuncu kadrosuyla; iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren hikâyesini anlatmaya devam ediyor. Konaktaki herkesi uyku ilacıyla uyutan Züleyha Yılmaz ile birlikte kendilerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarken yaşanan kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 11:35
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Bir Zamanlar Çukurova’da kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek! Çukurova gidenlerin peşini bırakacak mı?

Züleyha'nın mevlüt şerbetine eklediği uyku ilacı etkisini gösterip herkes yorgunluktan zannettiği derin bir uykuya dalmıştır. Yılmaz ve Züleyha, onların kaderinin bir parçası olan 3 çocuğu da alıp, ellerinden alınan mutluluğa doğru yola çıkarlar!

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Bir Zamanlar Çukurova’da kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek! Çukurova gidenlerin peşini bırakacak mı?

Bu kaçışta, küçük Adnan, anne ve babasına kavuşurken, Leyla babasından, Kerem Ali ise annesinden ayrılmıştır. Ancak, Züleyha ve Yılmaz, Demir ve Müjgan'ın yaptıkları onca şeyden sonra çocuklarından bir süre ayrı kalmalarına karar vermiştir. Herkes bu kaçışı uyandığında birer mektupla öğrenecektir.

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Bir Zamanlar Çukurova’da kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek! Çukurova gidenlerin peşini bırakacak mı?

Fekeli, aynı anda hem oğlunu hem torununu kaybetmenin şokunu yaşarken, Demir ve Müjgan da çocuklarının yokluğunun ardından buldukları mektuplar ile büyük bir öfkeye kapılacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek! Çukurova gidenlerin peşini bırakacak mı?

Bunca zamandır, herkesin kaderini değiştiren bu aşk hikâyesi, şimdi mutlu sona doğru yola çıkmıştır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da kaza tüm hayatları yeniden değiştirecek! Çukurova gidenlerin peşini bırakacak mı?

Çukurova, gidenlerin peşini bırakacak mı? Öfke ve hayal kırıklığı dolu bir fırtına, yola çıkanları yakalayacak mı?