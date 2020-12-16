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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Mehmet Ali Erbil tekrar hastaneye yatırıldı
Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi görmesinin ardından evde tedavi görmeye başlamıştı. Bir yandan da fizik tedavisi devam eden Erbil, tekrar hastaneye yatırıldı. Erbil, Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 10:28
Evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden Mehmet Ali Erbil, uzun süre gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu olmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
63 yaşındaki şovmen, 234 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmasına rağmen kontrollerine devam ediyor.
SnobMagazin'in haberine göre; Erbil'in, fizik tedavinin yanı sıra her ay rutin kontrol için bir gün hastanede kaldığı ortaya çıktı.
Usta sanatçı, Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu.
Ercan Avşar, hastane odasında konuştuğu Erbil'in görüntüsünü, "Geçmiş olsun benim canım abim" notuyla sosyal medyada paylaştı.