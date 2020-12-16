Mehmet Ali Erbil tekrar hastaneye yatırıldı

Kaçış sendromu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil, kök hücre tedavisi görmesinin ardından evde tedavi görmeye başlamıştı. Bir yandan da fizik tedavisi devam eden Erbil, tekrar hastaneye yatırıldı. Erbil, Maslak'taki özel bir hastane tedavi gördüğü sırada yakın dostu Ercan Avşar'la görüntülü konuştu.