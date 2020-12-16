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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Tom Cruise sette olay çıkardı! Çalışanlara ateş püskürdü Tom Cruise sette olay çıkardı! Çalışanlara ateş püskürdü
Tom Cruise, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Görevimiz Tehlike 7'nin çekimlerine yeniden başladı. İtalya ve İngiltere'de gerçekleştirilen çekimlerde koronavirüs kurallarına titizlikle uyan Cruise, sette maskesini çıkaranlara ateş püskürdü. Cruise'un ekip üyelerini küfür ederek azarladığını gösteren ses kayıtları basına sızdırıldı.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 13:43
'Görevimiz Tehlike' serisinin yedinci halkasının çekimleri geçtiğimiz mart ayında İtalya'da yapılıyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak koronavirüs nedeniyle çekimler durdurulmuştu. Kısa bir süre önce de filmin çekimlerine tekrar başlandı.
ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Hem özel hayatında hem de film setlerinde titizliğiyle bilinen 58 yaşındaki Cruise, sette koronavirüs önlemlerine uymayan çalışanlara ateş püskürdü.
Bu ses kaydında Cruise'un "Bir daha bunu yaptığınızı görürsem hepiniz defolup gidersiniz" dediği duyuluyor.
'BİR DAHA YAPMAYACAKSINIZ'
Tom Cruise, daha sonra da bazı çalışanları işaret ederek "Sen de, sen de ve sen... Bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksınız" diye bağırıyor.