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Tom Cruise sette olay çıkardı! Çalışanlara ateş püskürdü

Tom Cruise, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan Görevimiz Tehlike 7'nin çekimlerine yeniden başladı. İtalya ve İngiltere'de gerçekleştirilen çekimlerde koronavirüs kurallarına titizlikle uyan Cruise, sette maskesini çıkaranlara ateş püskürdü. Cruise'un ekip üyelerini küfür ederek azarladığını gösteren ses kayıtları basına sızdırıldı.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 13:43
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Tom Cruise sette olay çıkardı! Çalışanlara ateş püskürdü

'Görevimiz Tehlike' serisinin yedinci halkasının çekimleri geçtiğimiz mart ayında İtalya'da yapılıyordu.

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Tom Cruise sette olay çıkardı! Çalışanlara ateş püskürdü

Ancak koronavirüs nedeniyle çekimler durdurulmuştu. Kısa bir süre önce de filmin çekimlerine tekrar başlandı.

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Tom Cruise sette olay çıkardı! Çalışanlara ateş püskürdü

ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Hem özel hayatında hem de film setlerinde titizliğiyle bilinen 58 yaşındaki Cruise, sette koronavirüs önlemlerine uymayan çalışanlara ateş püskürdü.

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Tom Cruise sette olay çıkardı! Çalışanlara ateş püskürdü

Bu ses kaydında Cruise'un "Bir daha bunu yaptığınızı görürsem hepiniz defolup gidersiniz" dediği duyuluyor.

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Tom Cruise sette olay çıkardı! Çalışanlara ateş püskürdü

'BİR DAHA YAPMAYACAKSINIZ'

Tom Cruise, daha sonra da bazı çalışanları işaret ederek "Sen de, sen de ve sen... Bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksınız" diye bağırıyor.