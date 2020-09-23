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Bir Zamanlar Çukurova’da gerçekler ortaya çıktı! Yılmaz ve Züleyha şimdi ne yapacak?

3'ncü sezonuyla ekranlara fırtına gibi dönen Bir Zamanlar Çukurova'nın nefes kesen bölümünde Züleyha her şeyi göze alarak Yılmaz'a gerçekleri anlattı. Demir'in gözündeki cezasını şimdi de konakta çeken Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması emrine Hünkar bile karşı duramadı. Peki yaşananlar karşısında Yılmaz ve Züleyha şimdi ne yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 65'nci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 15:17
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Bir Zamanlar Çukurova’da gerçekler ortaya çıktı! Yılmaz ve Züleyha şimdi ne yapacak?

Nefes kesen bölümün finalinde Züleyha, Yılmaz'a gerçekleri anlattı! Yaşanan onca acıdan, defalarca evlatları ile tehdit edildikten ve ölümden döndükten sonra, Züleyha her şeyi göze aldı ve Yılmaz'a, Adnan'ın babası olduğunu söyledi! Yılmaz şimdi Züleyha'nın korktuğu gibi öfkesinden deliye dönüp yakıp yıkacak mı? Züleyha'yı ve oğlunu alıp gidecek mi?
Züleyha, Yılmaz'ı durdurmak için ne yapacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’da gerçekler ortaya çıktı! Yılmaz ve Züleyha şimdi ne yapacak?

HÜNKAR'IN ACISI VE ÖFKESİ NELERİ YIKACAK?

Evladı için pek çok kişinin kaderiyle oynamanın vicdan azabını çeken Hünkar, şimdi bir de oğlunun kalbine sapladığı acıyla baş etmeye çalışıyor!

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Bir Zamanlar Çukurova’da gerçekler ortaya çıktı! Yılmaz ve Züleyha şimdi ne yapacak?

Yıllarca eşinin sadakatsizliğini sineye çeken Hünkar, aynı sadakatsizlikle şimdi anne olarak karşı karşıya! Demir'in yıllardır Sevda'yla dert ortağı olduğunu öğrenmesiyle geçmişiyle yeni bir hesaplaşmaya girişen Hünkar, ilk hesabı eşinin adıyla görecek!

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Bir Zamanlar Çukurova’da gerçekler ortaya çıktı! Yılmaz ve Züleyha şimdi ne yapacak?

ÇUKUROVA'DAKİ DÜĞÜN HEYECANI ŞERMİN'İ NASIL DELİRTECEK?

Çukurova'da olaysız gün geçmezken, Dr. Sabahattin ve Savcı Jülide'nin düğün heyecanı da cemiyet hayatını sarar. Haber, Şermin'e ulaştığında, Hatip'in ölümüyle sarsılmış olan Şermin, iyice kontrolden çıkacaktır.

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Bir Zamanlar Çukurova’da gerçekler ortaya çıktı! Yılmaz ve Züleyha şimdi ne yapacak?

DEMİR, ANNESİNİ BİR KEZ DAHA SEVDA İLE Mİ VURACAK?

Hünkar, Demir'e ilk kez yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı adımlar atarken, Demir de boş durmayacaktır! Demir, Adnan Yaman ile hiçbir zaman ortalarda görünmeyen Sevda'yı tüm Çukurova'nın göreceği öyle bir yere götürecek ki Hünkar'ı adeta bir kez daha hançerleyecek.