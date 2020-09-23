Bir Zamanlar Çukurova’da gerçekler ortaya çıktı! Yılmaz ve Züleyha şimdi ne yapacak?

Nefes kesen bölümün finalinde Züleyha, Yılmaz'a gerçekleri anlattı! Yaşanan onca acıdan, defalarca evlatları ile tehdit edildikten ve ölümden döndükten sonra, Züleyha her şeyi göze aldı ve Yılmaz'a, Adnan'ın babası olduğunu söyledi! Yılmaz şimdi Züleyha'nın korktuğu gibi öfkesinden deliye dönüp yakıp yıkacak mı? Züleyha'yı ve oğlunu alıp gidecek mi?

Züleyha, Yılmaz'ı durdurmak için ne yapacak?