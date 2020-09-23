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Bir Zamanlar Çukurova’da gerçekler ortaya çıktı! Yılmaz ve Züleyha şimdi ne yapacak?
3'ncü sezonuyla ekranlara fırtına gibi dönen Bir Zamanlar Çukurova'nın nefes kesen bölümünde Züleyha her şeyi göze alarak Yılmaz'a gerçekleri anlattı. Demir'in gözündeki cezasını şimdi de konakta çeken Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması emrine Hünkar bile karşı duramadı. Peki yaşananlar karşısında Yılmaz ve Züleyha şimdi ne yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 65'nci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 15:17
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