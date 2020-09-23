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Efsane dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman?
Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? İlk sezonuyla fırtınalar estiren, Kuruluş Osman'ın ikinci sezon tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı. Reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini veren Kuruluş Osman'ın ikinci sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Yeni sezonda usta sanatçı Cüneyt Arkın, Emin Gürsoy, Tamer Yiğit, Erkan Avcı ve Kanbolat Görkam Arslan'da yer alacak. Peki, Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 14:55
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