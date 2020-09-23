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Haberler Galeri Efsane dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman?

Efsane dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman?

Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? İlk sezonuyla fırtınalar estiren, Kuruluş Osman'ın ikinci sezon tanıtımı geçtiğimiz gün yayınlandı. Reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı isimlerle yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini veren Kuruluş Osman'ın ikinci sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Yeni sezonda usta sanatçı Cüneyt Arkın, Emin Gürsoy, Tamer Yiğit, Erkan Avcı ve Kanbolat Görkam Arslan'da yer alacak. Peki, Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 14:55
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Efsane dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman?

Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna başta Cüneyt Arkın olmak üzere Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy gibi usta oyuncular da katıldı. Dizinin yeni sezonunda neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Efsane dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman?

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK*

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 2. sezon tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Efsane dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman?

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN, KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI

atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman ikinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken kadrosuna yeni isimler eklemeye de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ikinci sezon bölümleriyle atv ekranında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 'Kuruluş Osman' dizisi, kadrosuna sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ı da ekledi. Ünlü oyuncu Arslan'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu.

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Efsane dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman?

KURULUŞ OSMAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK İSİM: ERKAN AVCI

İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu.

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Efsane dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman?

CÜNEYT ARKIN AKSAKALLILARIN REİSİNİ CANLANDIRACAK

Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Cüneyt Arkın'la fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı: