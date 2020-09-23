Efsane dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman?

Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna başta Cüneyt Arkın olmak üzere Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy gibi usta oyuncular da katıldı. Dizinin yeni sezonunda neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman 2. sezon yayın tarihi açıklandı mı? ATV Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? İşte son gelişmeler...