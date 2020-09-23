Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman geçtiğimiz sezona damgasını vururken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç ise en merak edilen oyuncu oldu. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Sofia karakteriyle izleyicinin takdirini kazanan ve aslen Bosna Hersek'li olan Alma Terziç'in eşi merak konusu oldu. Alma Terziç'in eşinin de ünlü olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi...