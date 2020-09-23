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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman geçtiğimiz sezona damgasını vururken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Kuruluş Osman'da Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç ise en merak edilen oyuncu oldu. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Sofia karakteriyle izleyicinin takdirini kazanan ve aslen Bosna Hersek'li olan Alma Terziç'in eşi merak konusu oldu. Alma Terziç'in eşinin de ünlü olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 17:32
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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı!

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Sofia karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alma Terziç, özel hayatıla merak konusu oldu. Aslen Bosna Hersek'li olan ve bugüne kadar pek çok dizide rol alan oyuncunun eşi merak konusu oldu. Alma Terziç'in eşinin ünlü bir yönetmen olduğunu görenler çok şaşırdı. İşte Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi...

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı!

RAGIP SAVAŞ

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı!

RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı!

RAGIP SAVAŞ VE EŞİ FADİME SAVAŞ

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı!

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