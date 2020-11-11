Bir Zamanlar Çukurova’da Demir ve Fekeli’den intikam yemini! Hünkar’ın katili bulunacak mı?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, hüzünlü bir bölümle ekrana gelecek. Çukurova'da herkesin hayatına dokunan Hünkar'ın cenazesi, yepyeni olayları da beraberinde getirecek. Olaylar hiç kimsenin bugüne kadar görmediği bir Züleyha'yı ortaya çıkarırken o Hünkar'ın katili bulmak için yemin edecektir! Şimdi artık herkesin aklında tek soru var: Hünkar'ı kim öldürdü? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nun 72'nci bölümünde yaşanacaklar...