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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Demir ve Fekeli’den intikam yemini! Hünkar’ın katili bulunacak mı? Bir Zamanlar Çukurova’da Demir ve Fekeli’den intikam yemini! Hünkar’ın katili bulunacak mı?
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, hüzünlü bir bölümle ekrana gelecek. Çukurova'da herkesin hayatına dokunan Hünkar'ın cenazesi, yepyeni olayları da beraberinde getirecek. Olaylar hiç kimsenin bugüne kadar görmediği bir Züleyha'yı ortaya çıkarırken o Hünkar'ın katili bulmak için yemin edecektir! Şimdi artık herkesin aklında tek soru var: Hünkar'ı kim öldürdü? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nun 72'nci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 11.11.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 14:20
Tüm Çukurova tabutunun başında Hünkar'a hakkını helal eder. Tam o sırada camiye giren Sevda da tabutun başına yürümeye kalkar ama Züleyha onu durdurup, yanına alır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Demir ve Çukurovalılar şaşkın, konaktakiler ise kızgın halde Sevda'ya bakarlarken, avluya bir de jandarma gelecektir!
ARTIK HERKES BİRAZ EKSİK! ÇUKUROVA'DA HÜNKAR YOK!
Hünkar'ın cenazesi gözyaşları içinde camiden mezarlığa taşınır. Herkes kendi Hünkar'ı için ağıt yakmaktadır. Hünkar'ın kaderlerini değiştirip, aynı hikayeye dahil ettiği herkes ilk kez aynı hüzünde bir araya gelir! Demir hayattaki en büyük desteğini, gücünü yitirmenin, Fekeli kalbinin yarısını toprağa vermenin hüznündedir. Son günlerde yaptıklarıyla, gidişi Züleyha'ya da ikinci kez annesini kaybetmenin acısını yaşatmaktadır. Yılmaz bile şaşkın ve üzgündür.
Eve gelen giden bitmez, dualar okunup, helvalar dağıtılırken Haminne kendi dünyasında kızının huzurunun peşine düşecektir. Haminne artık, Hünkar'ın evladı Züleyha'ya emanettir.
ZÜLEYHA KATİLİN PEŞİNDE!
Demir ve Fekeli, Hünkar'ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar kimsenin bugün kadar görmediği bir Züleyha'yı ortaya çıkaracaktır! Sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları, elinde silah ile Züleyha durduracak! Ardından o da Hünkar'ın katilini bulmak için yemin edecektir!