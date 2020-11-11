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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı!
Bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı. Evlerinde tedavi gören ve durumlarının iyi olduğu öğrenilen çift, birkaç gün sonra karantina sürecini dolduracaklarını açıkladı.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 12:58
Geçtiğimiz şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan oyuncu Berk Oktay, aradığı aşkı birkaç ay önce meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'da bulmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir dönem 'Savaşçı' adlı dizide birlikte rol alan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Oyuncu çift, aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilan etmişti.
Sosyal medya hesaplarından yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla gündem olan oyuncu Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
'HERKES ÇOK DİKKAT ETSİN'
tv100'ün haberine göre; Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.