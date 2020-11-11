Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı!

'HERKES ÇOK DİKKAT ETSİN'

tv100'ün haberine göre; Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.



