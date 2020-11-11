Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Atiye'de 3. sezon gelişmesi! Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye final fragmanı yayınlandı mı? Atiye'de 3. sezon gelişmesi! Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye final fragmanı yayınlandı mı?
Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan Türk yapımı Atiye dizisinin 3. sezonu heyecanla bekleniyor. Dizinin çekimleri koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Alınan tedbirler kapsamında çekimlerin başladığı iddia edildi. 3'üncü sezonu ile final yapması beklenen Atiye'nin yeni sezonunu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.11.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 14:41
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye'nin 3. sezon çekimlerinin başlamasının ardından en çok merak edilenlerden biri de yeni sezon tarihi oldu. Atiye'nin ikinci sezonunu seyreden izleyiciler, üçüncü ve final sezonu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Netflix Atiye 3. kısım ne zaman çıkacak? Atiye 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun." Atiye 2. sezon 1. bölüm: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır. Atiye 2. sezon 2. bölüm: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Atiye, Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır. Atiye 2. sezon 3. bölüm: Atiye, Erhan'a Nazım'ın defterini gösterir ve defterde doğurganlık sembolünü görür. Mustafa, Serap'ın geçmişini araştırır. Atiye şaşırtıcı bir gerçeğin farkına varır. Atiye 2. sezon 4. bölüm: Ozan'ın kaderi pamuk ipliğine bağlıyken Serdar telaşla Atiye'nin nerede olduğunu bulmaya çalışır. Atiye ise dünyanın geleceğinin kendi ellerinde olduğunu öğrenir.