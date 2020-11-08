Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüm fragmanı yayınlandı

Bir Zamanlar Çukurova 72. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyayı salladı. Hünkar Yaman'ın ölmesiyle büyük bir şok yaşayan Çukurova'da işler iyice kızışıyor. Heyecanın üst düzey olduğu diziside fanlar, "Bir Zamanlar Çukurova fragman yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte "Bütün Çukurova şahidim olsun, annemin kanını yerde bırakmayacağım!" sözünün ön plana çıktığı Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüm fragmanı...